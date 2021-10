Des familles immigrées occupent un ancien presbytère à Caen

L'endroit est vide depuis de nombreuses années, car vétuste, et est actuellement en vente. A contre cœur, et par mesure de sécurité, une plainte a été déposée par le diocèse.

"Ce presbytère ne peut pas accueillir décemment des familles dont l’avenir nous préoccupe particulièrement", rappelle le Père Laurent Berthout, délégué épiscopal à l'information.

Le diocèse précise ce matin qu'un groupe d'accompagnement de la "Pastorale des migrants" et l’association « Le temps d’un toit » vont se réunir aujourd'hui, lundi 28 septembre, pour se "mettre à l'écoute de ces personnes et trouver avec elles la meilleure solution, la plus humaine à court et moyen terme."