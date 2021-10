Les faits divers du week-end dans l'agglomération de Rouen

Ils lui dérobent son téléviseur à son domicile

Jeudi 24 septembre, les services de police sont requis vers 12h par une femme née en 1981 et demeurant rue de Micquelon à Fécamp. Cette dernière explique que son domicile a fait l'objet d'un vol par effraction et que seule la chambre d'un de ses enfants n'a pas été fouillée. Elle explique soupçonner son ex-compagnon, un homme déjà connu des services de police.

Les policiers se rendent au domicile du mis en cause et aperçoivent dans son véhicule un téléviseur dissimulé sous un drap. Ils interpellent le couple, un homme né en 1979 et une jeune femme née en 1988. Dans le véhicule, sont retrouvés un téléviseur, un décodeur TNT, un portable, une tablette tactile ainsi que des boucles d'oreille.

Les deux mis en cause ont reconnu les faits et ont expliqué avoir agi de cette manière pour punir l'ex-compagne du mis en cause. Ils ont reçu une Convocation avec reconnaissance préalable de culpabilité pour le 15 mars 2016. Le matériel a été restitué à sa propriétaire.

Ils se font passer pour des plombiers

Police Secours est requis pour se rendre à Sotteville-lès-Rouen le samedi 26 septembre aux alentours de 13h30. Les policiers sont reçus par une femme née en 1936 qui explique que vers 11h30, deux hommes ont sonné à son interphone et ont prétexté un problème de fuite d'eau à son domicile. La personne âgée a ouvert sa porte et suivi les deux mis en cause dans sa salle de bain. Elle explique aux policiers ne pas avoir quitté les deux hommes des yeux.

Après des réparations, la propriétaire des lieux a voulu les payer avec un chèque. Les deux hommes ont refusé et demandé à être réglés en carte bancaire. La dame a alors tendu sa carte bleue qui est passée dans un boîtier. Les deux hommes ont alors quitté le domicile. Ce n'est qu'après leur départ qu'elle s'est aperçue que sa carte bleue ainsi qu'un billet de 50€ qui était dans son portefeuille avaient disparu. Un plan de recherche a été lancé mais les deux hommes n'ont pas encore été retrouvés.