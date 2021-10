Cinq clubs calvadosiens se sont qualifiés pour le tour suivant : il s'agit de Dives-sur-Mer, Hérouville, Caen, Deauville et Mondeville. En revanche, Courseulles, Vire, La Maladrerie, Lisieux, Bayeux, Cambes-en-Plaine, Bretteville et Houlgate n'iront pas plus loin.

Les prochaines rencontres de ce 5e tour, dont le tirage au sort se déroule cette semaine, se joueront le week-end des 10 et 11 octobre.