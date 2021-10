Barcelone (AFP). Catalogne: majorité absolue des sièges pour les indépendantistes

Les deux listes indépendantistes se présentant aux élections régionales en Catalogne (nord-est de l'Espagne) auraient obtenu dimanche la majorité absolue des sièges au Parlement catalan, selon un sondage à la sortie des bureaux de vote, publié après leur fermeture. Le sondage commandé par la télévision catalane, TV3, donne entre 74 et 79 sièges aux indépendantistes sur 135, et les crédite de 49,8% des voix. Une foule de près d'un millier de personnes s'était rassemblée dans le centre de Barcelone dimanche soir devant un ancien marché, le Born, où s'est installé l'état-major de campagne de "Junts pel si" (Ensemble pour le oui), la principale liste indépendantiste. Ils scandaient "In-de-pen-den-cia" et agitaient des drapeaux rouge, jaune et bleu des sécessionnistes. Un des directeurs de la campagne de Junts pel si, Francesc Homs, s'est adressé à la foule de sympathisants, en se montrant prudent, mais plein d'espoir. "Notre impression, en fonction des données dont nous disposons, c'est qu'il y a une majorité souverainiste claire et nette en faveur de l'indépendance".

