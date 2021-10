Berlin (AFP). Volkswagen: les autorités allemandes exigent un calendrier de mise aux normes

Les autorités allemandes ont exigé du constructeur automobile Volkswagen qu'il explique avant le 7 octobre comment il entend mettre aux normes environnementales nationales ses modèles diesel, a indiqué le journal Bild am Sontag dimanche L'autorité fédérale des transports (KBA) a demandé à VW, empêtré dans un scandale de moteurs truqués, d'établir "des mesures contraignantes et un calendrier" d'ici le 7 octobre expliquant comment ils entendent mettre aux normes leurs émissions polluantes sans avoir recours à des logiciels qui faussent les résultats, a rapporté Bild am Sonntag. Si Volkswagen ne respecte pas cette date butoir, le KBA prévient dans une lettre de deux pages qu'il pourrait retirer son agrément à tous les modèles concernés, ce qui aurait pour conséquence d'interdire la circulation de ces modèles sur les routes allemandes. Le géant industriel allemande est la cible de critiques mondiales depuis qu'il a reconnu avoir équipé quelque 11 millions de véhicules dans le monde (dont 2,8 millions en Allemagne) d'un logiciel qui fausse les résultats de tests antipollution. Bild am Sonntag ajoute que l'équimentier allemand Bosch, qui a produit le logiciel en cause, avait prévenu le groupe VW Group dès 2007 qu'il n'était destiné qu'à des fins de tests tout en spécifiant au groupe automobile que son installation sur les véhicules était "illégale". Ce scandale mondial, d'une ampleur inédite dans l'histoire de VW, a non seulement terni son nom, mais expose le constructeur à des milliards de dollars de réparations aux Etats Unis et à des enquêtes dans d'autres pays comme en Norvège ou en Inde. Le scandale a coûté sa place à Martin Winterkorn, PDG du groupe depuis 2007. Matthias Müller, le patron de Porsche, l'une des 12 marques de Volkswagen, a été désigné vendredi pour lui succéder. Un porte-parole de Volkswagen a déclaré à l'AFP que la compagnie allait rapidement présenter un plan d'action en Allemagne et "annoncer quand nous espérons lancer un rappel" des produits, qui comprendrait une mise aux normes du logiciel.

