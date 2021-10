Paris (AFP). Ligue 1: Paris conforte sa domination, Lyon chute à Bordeaux

Le Paris SG a conforté sa première place en Ligue 1, samedi, avec une large victoire à Nantes (4-1), sa sixième de la saison, à l'occasion d'une 8e journée qui a également vu Lyon chuter sèchement à Bordeaux (3-1). Le PSG, qui a montré deux visages dans ce match, apathique d'une première période à l'issue de laquelle il était mené et professionnel en seconde pour renverser les Nantais, compte désormais 20 points. Soit quatre de mieux que son dauphin Saint-Etienne, qui tentera de s'accrocher à sa roue dimanche en clôture contre Nice. C'est Zlatan Ibrahimovic qui a sonné la révolte à la 48e minute, en poussant dans les filets un ballon détourné par Rémy Riou après une reprise d'Angel Di Maria. Le Suédois s'est rapproché à une unité du record de but marqués avec Paris, encore propriété du seul Pauleta (109). Jusqu'à cette égalisation, les Parisiens, qui avaient certainement la tête à leur rendez-vous de Ligue des champions mercredi à Lviv contre le Shakhtar Donetsk, ont été hors sujet et vite punis par l'ouverture du score de Yacine Bammou (11e). Quel symbole de voir cet ancien vendeur d'une boutique du PSG marquer contre son ex-employeur Et même frôler le doublé quatre minutes plus tard, d'un autre coup de tête repoussé par le poteau de Kevin Trapp ! Le tout sous les yeux énervés du président Nasser Al-Khelaifi qui a pris soin d'aller parler à ses joueurs à la mi-temps dans leur vestiaire. Finalement, en seconde période, Paris a fini de jouer à un train de sénateur et a accéléré. Edinson Cavani a donné l'avantage aux siens d'une tête coupée au premier poteau, sa sixième réalisation en L1 dont il est meilleur buteur. Di Maria (73e) a ajouté un troisième but d'un lob après une ouverture de Javier Pastore (80e). Ce dernier a, au final, offert deux passes décisives, son corner dans les arrêts de jeu trouvant Serge Aurier pour le 4-1. - Lyon à 8 points de Paris - Un score assez sévère pour des Nantais qui restent englués à une dangereuse 17e place, la dernière avant la zone rouge. Dans le match phare de la soirée, Bordeaux s'est vengé plutôt deux fois qu'une sur Lyon. D'abord de l'humiliation vécue à Nice (6-1) mercredi, ensuite et surtout de la gifle que leur avaient asséné ces mêmes Lyonnais la saison passée (5-0), alors à Chaban-Delmas. L'OL, qui a fait tourner, avait aussi l'esprit manifestement tourné vers la Ligue des champions, alors qu'il reçoit Valence mardi. Mais contrairement à Paris, aucune réaction d'orgueil, hormis la tardive réduction du score de Claudio Beauvue, ne s'est vraiment manifestée après une première période où il a encaissé trois buts. Wahbi Khazri a inscrit le premier et été passeur décisif pour ceux de Jaroslav Plasil et Pablo. Conséquences au classement: les Girondins se donnent de l'air à la 12e place alors que Lyon chute au 6e rang, à désormais huit points du PSG. Et trois points devant lui, avec 15 points chacun, se trouvent également Reims, qui a réintégré le podium (3e) après son succès contre Lille vendredi, Caen (4e), qui a battu le Gazélec Ajaccio (2-0) grâce à des buts de Ronny Rodelin et Emmanuel Imorou, et Rennes (5e) qui a été tenu en échec par Troyes (1-1). Enfin, Bastia, grâce notamment à un doublé de son défenseur vétéran Sébastien Squillaci (35 ans), s'est relancé vers la 11e place aux dépens de Toulouse (3-0), qui glisse au 16e rang. Dimanche, suite et fin de la journée, avec Marseille-Angers, Montpellier-Lorient, Guingamp-Monaco et Saint-Etienne-Nice. Résultats de la 8e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Reims - Lille 1 - 0

