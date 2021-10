Qui est derrière cette vidéo qui fait le buzz sur le net aux états-unis ?

Il y a quelques semaines, une animatrice de télévision américaine découvre Savannah en trainant sur Youtube. Impressionnée, elle décide de l'inviter sur le plateau de son émission. Savannah va alors interpréter d'une manière incroyable le titre « And I Am Telling You » de Jennifer Hollyday. Ci dessous, la vidéo de sa prestation. Elle a fait un tel buzz sur la toile que Savannah vient de signer pour enregistrer un album. La prestation de la jeune fille a tellement plu à la reine du talk-show, qu'elle l'a réinvitée mercredi dernier pour chanter de nouveau ce titre mais cette fois-ci en duo avec son idole Jennifer Hudson. Souvenez vous de ce nom : Savannah Robinson, il n'est pas impossible que vous en entendiez de nouveau parler en france dans les prochaines semaines.

