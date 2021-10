Fête des Normands : "nous devons promouvoir la Normandie"

Jean-Philippe Joly a été sélectionné par les internautes. Ce responsable commercial dans une compagnie d'assurances est aussi un acteur incontournable de promotion de la culture normande, notamment auprès de la jeunesse. Il préside la fédération des jeux et des sports, qu'il a créée en 2001.

Un événement festif

Son rôle de parrain, ce musicien et écrivain à ses heures le prend très au sérieux. "J'ai tout de suite accepté cette mission parce que je fais de la promotion régionale partout, je fais en sorte de promouvoir la région depuis que je suis adolescent." S'il habite à Paris, Jean-Philippe Joly connaît la Normandie comme sa poche. "J'y venais à toutes les vacances étant enfant, il n'y a pas un endroit que je ne connaisse pas."

Cet homme de terrain, comme il se qualifie, a déjà pris contact avec plusieurs personnalités. "Le but, c'est que chacun organise quelque chose pour la Fête des Normands", indique celui qui soutient le projet depuis sa création et qui se réjouit de "communiquer sur un événement festif et dynamique".