Washington (AFP). Etats-Unis: la croissance a rebondi plus fort que prévu au 2e trimestre

La croissance de l'économie américaine a rebondi plus fort que prévu au deuxième trimestre, tirée par une consommation des ménages dynamique, selon la troisième estimation du département du Commerce publiée vendredi. Entre avril et juin, le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a gagné 3,9% en rythme annualisé et en données corrigées des variations saisonnières, après +0,6% au 1er trimestre. Les analystes tablaient sur une croissance de 3,7% comme lors de la seconde estimation.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire