Programmation en Normandie : le Centre Dramatique National, une suite royale

Pratiques croisées

. Nuits chaudes. Deux soirées conviviales de Sophie Cadieux qui se prolongent jusqu'à l'aube.

Pratique. Samedi 31 octobre et samedi 7 novembre. Tarif 10€. Théâtre des Deux Rives.

. La femme de trop. Acrobaties sur cadre aérien et portique coréen, une création de Marcel et ses drôles de femmes.

Pratique. Les 4 et 6 novembre. Tarifs 9 à 14€. Théâtre de la Foudre.

. Le Dibbouk de Benjamin Lazar. Conte fantastique, théâtre, danse et musique juive.

Pratique. 1er et 2 décembre à 20h. Tarifs 13 à 18€. Théâtre de la Foudre.

Jeune public

. La Belle au bois dormant, de Jean-Michel Rabeux. Le conte est transposé dans un monde contemporain.

Pratique. Dès 6 ans, Tarifs 4 à 6€. Théâtre de la Foudre.

. Joseph_kids d'Alessandro Sciarroni. Jeux de danses à l'heure du numérique.

Pratique. Vendredi 27 novembre à 19h. dès 4 ans, Tarifs 4 à 6€. Théâtre des Deux Rives.

Théâtre

. Réparer les vivants. Pièce créée en Avignon en 2015.

Pratique. Les 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17 et 18 novembre. Tarifs 9 à 14€. Le Rexy à Mont-St-Aignan.

. Paris de David Bobée. Un Congolais à Paris.

Pratique. Du 15 au 18 décembre. Tarifs 13 à 18€. Théatre de la Foudre

Et voici la sélection de nos trois coups de cœur :

- Bigre: bigrement fou!

Entre Les Deschiens et Buster Keaton, découvrez l'univers délicieusement absurde de Pierre Guillois qui compose ici une fable moderne sur la solitude de trois voisins aux petites vies étriquées.

Pratique. Du 8 au 11 décembre. Théâtre des Deux Rives à Rouen. Tarifs 13 à 18€. Tél. 02 35 03 29 78

- Clameur des Arènes

La chorégraphe Salia Sanou extrait de la boxe son essence et sa beauté et imagine un face-à-face à la fois brutal et sensuel rythmé par le R'n'B d'Emmanuel Djob : la boxe telle que vous ne l'avez jamais perçue !

Pratique. Les 19 et 20 novembre. Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly. Tarifs 13 à 18€. Tél. 02 35 03 29 78

- Dios Proveera: deux mondes

Accompagnés par un orchestre baroque, des acrobates colombiens confrontent la discipline circassienne à la musique d'époque coloniale : une mise en perspective éblouissante orchestrée par David Bobée.

Pratique. Les 7, 8 et 9 octobre. Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly. Tarifs 13 à 18€. Tél. 02 35 03 29 78

Pratique. www.cdn-hautenormandie.fr. Tél. 02 35 03 29 78