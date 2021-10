Vos idées sorties ce week-end à Rouen

- Créativa: des idées à la pelle

Salon de référence pour les loisirs créatifs, Créativa accueille 150 exposants pour sa 15e édition mais aussi des ateliers, des expositions et de nombreuses disciplines telles que le scrapbooking ou le pergamano.

Pratique. Du 24 au 27 septembre. Parc Expo à Rouen. Tarifs 0 à 7,5€. www.salon-creativa.rouen

- Auto Moto Rétro : belles carrosseries

Le prestigieux salon de l'automobile rassemble 250 exposants passionnés et une vaste collection de véhicules authentiques : l'occasion de chiner des pièces de mécanique ou de rêver devant ces précieux bolides.

Pratique. Les 26 et 27 septembre. Parc Expo à Rouen. Tarifs 0 à 8,5€. www.salonautomotoretro.com

- Le voile se lève sur Amazonia

Le nouveau Panorama tant attendu de Yadegar Asisi dédié à la forêt amazonienne est ouvert gratuitement au public pour le premier week-end : depuis la canopée, admirez la luxuriante forêt et ses hôtes.

Pratique. Les 26 et 27 septembre, de 10h à 18h. Panorama XXL à Rouen. Gratuit. www.panoramaxxl.com

- Poésie dans(e) la rue

Pour sa cinquième année, le festival de plein air ose de nouvelles combinaisons pluridisciplinaires et audacieuses et offre une vision renouvelée de la poésie contemporaine pour le plus grand plaisir des amateurs.

Pratique. Jusqu'au 27 septembre. Quartier Saint-Maclou à Rouen. Gratuit. www.poesie-danse-la-rue.fr