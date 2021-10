Tendance Emploi Manche : mardi 29 septembre

Vous disposez avez de l'expérience commerciale de véranda et produits de menuiserie, de bonnes connaissances techniques et maîtrisez les logiciels professionnels, postulez chez Blavait Menuiserie à l'occasion de l'ouverture de leur nouvelle agence dans le Calvados.

Envoyez CV et lettre de motivation par mail à info@blavait.fr

Le bar à thèmes le Living, boulevard des amiraux à Granville recherche un serveur ou une serveuse. C'est un CDI de 39h par semaine avec une expérience d'1 an exigée.

Une offre à retrouver sur pole-emploi.fr avec le numéro : 032 CK QV

Enfin pour un poste en CDI, une supérette d'Agon Coutainville recherche un employé polyvalent de libre-service. Vous assurez la mise en rayon de produits alimentaires, procédez à l étiquetage des articles,au rangement du stock et à l'encaissement.



Un contrat de 25h par semaine mais le volume horaire pourra être plus important sur certaine période de l'année en fonction de l'activité.



Vous êtes disponible de suite alors postulez via le numéro : 032 CP WQ

