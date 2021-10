Le bon goût du saumon

Ingrédients : 1 feuille de laurier, 6 grains de poivre, 1 gros bouquet de persil, 175 g de filet de saumon, 4 feuilles de brick, 125 g de jeunes branches d'épinards, un filet d'huile, 8 c. à soupe de fromage blanc à 20 % de matières grasses, 2 c. à café de moutarde forte, 2 c. à soupe d'aneth frais haché.



Préchauffez le four à 200°C. Dans une sauteuse, mettez le laurier, les grains de poivre, le persil et le saumon et ajoutez juste assez d'eau pour recouvrir le poisson.

Amenez à ébullition, puis réduisez le feu et pochez le poisson 5 minutes jusqu'à ce qu'il s'émiette facilement. Réservez dans un ravier.

Graissez légèrement chaque feuille de brick et modelez-les de façon à obtenir des nids d'environ 12 cm de diamètre.

Disposez-les sur une plaque à pâtisserie légèrement huilée et mettez-les 10 minutes au four jusqu'à ce que les feuilles deviennent dorées et croustillantes.

Faites cuire les épinards dans de l'eau bouillante légèrement salée pendant 2 minutes. Egouttez-les et gardez-les au chaud.

Mélangez dans une petite casserole le fromage blanc, la moutarde et l'aneth et faites chauffer à feu doux. Salez et poivrez.

Répartissez les épinards entre les nids de brick et émiettez le saumon dessus.

Arrosez-les ensuite de sauce à la moutarde et servez.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire