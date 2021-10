Collision Condor/caseyeur : les langues se délient à Granville

Lundi matin, vers 9 heures, le Condor vitesse a heurté dans la brume Les Marquises, caseyeur granvillais. Sous la violence du choc, le patron Philippe Lesaulnier, 42 ans, est décédé. Heureusement, les deux autres matelots sont sains et saufs. A Granville, on commence à mettre en cause la vitesse du ferry.