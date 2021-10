Voyagez au bout du monde, sans bouger de Caen

Samedi 2 avril, l'espace Tandem s'ouvre pour la septième année sur les cultures de pays lointains, avec des arrêts sur les cinq continents à travers plusieurs films et diaporamas de passionnés de la route.



Premier stop en Chine avec un “Voyage au Xinjiang”, province autonome du Nord-ouest chinois. On se plonge ensuite dans le quotidien d'une famille de globe-trotteurs sur le territoire russe, mongol et en Asie Centrale. Et le tour du monde continue direction l'Iran en immersion dans le peuple “baloutche”, puis dans des lieux insoupçonnés de Corse et aux côtés d'une femme “mi-routarde, mi-bourgeoise”.



En guise de dessert, un diaporama nous fera traverser les paysages magiques de Patagonie, à vélo. Après une performance de danse orientale, le road-movie “Retour au désert” nous entrainera enfin dans le Sahara malien... Toute une vie de voyages, en une seule journée.



Pratique : Samedi 2 avril de 10h à minuit à l'espace Tandem, 8 rue Nicolas Oresme. Tél. 02 31 29 54 54



