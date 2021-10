Adopter un look Route 66 ? C'est possible à la Foire de Caen !

À la Foire de Caen, on trouve de tout ! Alors la rédaction s'est lancé un pari : se vêtir à la mode US, directement chez les exposants. Peu d'offres sur les 350 stands mais en cherchant bien, il est tout de même possible de quitter le Parc-Expo avec, dans ses sacs, de quoi arborer l'une de ses allures croisées le long de la Route 66.

Au pied

La place incontournable dans ce domaine, c'est le stand de Dominique Cagninacci, face au Hall 1. Ce spécialiste propose des dizaines de bottes et autres boots. Des chaussures qu'ils dessinent pour la plupart lui-même et dont il choisit les cuirs. "J'adapte chaque botte à la vapeur : mollet, coup de pied etc." Côté budget, il faut parfois compter plusieurs centaines d'euros. Mais certains modèles sont uniques ou produit en toute petite série !

Sur les épaules

S'il est difficile de trouver de quoi mettre en bas, en haut, vous avez l'embarras du choix. Le stand Thellier Voyages, à la sortie de l'expo, vend notamment des tee-shirts pour homme (17€). Pour femme, on craque sur ceux de Dominique Cagninacci (débardeur Route 66 à partir de 39€).

Et pour les détails…

Les accessoires, ça compte. Un foulard aux couleurs du drapeau américain ? C'est possible pour 10€ chez Washanna et Mark, originaires d'Arizona et qui viennent pour la première fois à la Foire de Caen. Bandana pour 5€ et bonnet en laine pour 15€. Il y en a pour toutes les saisons ! C'est à la sortie de l'expo.