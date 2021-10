D'ici lundi, ce qu'il ne faut pas manquer à la Foire de Caen

Jeudi 24 (10h/21h)

10h-18h30 Exposition d'orchidées et conseils botaniques en tout genre. Stand de la Ville de Ouistreham, Hall 1

11h30-12h30 Présentation de la formation au métier de moniteur proposée par la Shuc. À la carrière équestre sur l'esplanade du Zénith

14h-18h Concours poulinières suitées selle-français proposé par l'Association du concours de la Foire de Caen. Carrière équestre, esplanade du Zénith

Vendredi 25 (10h/23h)

11h30-12h Présentation de la discipline saut d'obstacles handisport par le Club hippique de l'If. Carrière équestre, esplanade du Zénith.

14h30-15h30 Recette sucrée Cup cake. Stand Flyin'Chef, Hall 1

19h-19h30 Présentation de l'élégante montée amazone par les Écuries du Petit Dan. À la carrière équestre située sur l'esplanade du Zénith.

20h Soirée américaine au bar du Zénith avec Derek A. Dempsey

Samedi 26 (10h/23h)

10h-12h30 Animation pédagogique et interactif sur les sols par l'IRD2. Stand de la Région, Esplanade du Hall 2

10h-18h Concours départemental de la Race Normande. Espace agriculture, Hall 7.

10h-20h Baptême en Harley Davidson avec l'association "Caen Côte de Nacre Chapter", esplanade du Zénith

16h-17h Dédicace de l'équipe de hockey-sur-glace, les Drakkars de Caen. Stand Voyages la Fontaine et stand Thellier Voyages, Hall 1

20h Soirée américaine au bar du Zénith avec Derek A. Dempsey

Dimanche 27 (10h/21h)

10h Démonstrations de recettes avec les quatre AOP normandes : Camembert de Normandie, Livarot, Neufchatel et Pont l’Évêque. Stand Flyin'Chef, Hall 1

10h-12h Animation pédagogique par Normandie Équitable. Stand de la Région, sur l'esplanade du Hall 2

11h-12h Concours départemental de la Race Normande. Remise des prix et défilé des animaux primés. À l'espace agriculture dans le Hall 7

13h-16h Animations ludiques sur le réchauffement climatique par Planète sciences. Sur le stand de la Région, esplanade du Hall 2

18h Dédicaces de l'équipe de basket de l'USO Mondeville. Stand de la Région, esplanade du Hall 2

Lundi 28 (10h/19h)

10h-19h Ventes flash Thalazur. Sur le stand de la Ville de Ouistreham, Hall 1

10h30-11h30 Recette sucrée Muphins ou brownie à découvrir sur le Stand Flyin'Chef dans le Hall 1 à droite

14h Dégustation de savoureuses verrines et émulsions. Stand de la Ville de Ouistreham, Hall 1

16h-17h Recette salée du délicieux The Burger Normand. Sur le stand de Flyin'Chef dans le Hall 1 à droite

C'est aussi ce jour que le thème de l'exposition événement de la Foire internationale de Caen, en 2016, sera enfin dévoilé au grand public.

Et puis tous les jours, à ne pas manquer :

11h, 15h et 18h Place à la parade de la Route 66. Départ devant le Hall 2

12h, 12h40 et 13h20 Concert gratuit avec Les Frères Jack. Restaurant Santa Monica, dans le Hall 1

12h20 et 20h10 Concert gratuit avec Mr Tupelo. Bagdad Café, exposition événement, Hall 1

14h, 16h, 18h, 18h50 et 19h30 Concert gratuit avec Glwadys Ann. Bagdad Café, expo événement, Hall 1

15h "Ma route 66" par Patrick Thellier. Bagdad Café, expo événement, Hall 1

15h30 Animations par l'association PEP'S (Sh'bam, Zumba, Body Balance etc.) Esplanade devant le Hall 2

17h Richard Lovene chante Dylan. Bagdad Café, expo événement.

18h30 et 19h10 Concert gratuit avec Gumbo Gazoline. Restaurant Santa Monica, Hall 1

Pratique. Programme sur www.caenevent.fr