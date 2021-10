Paris (AFP). Relaxe partielle et dispense de peine pour l'ex-ministre Benguigui: le parquet fait appel

Le parquet de Paris a annoncé mercredi à l'AFP avoir fait appel du jugement qui a partiellement relaxé et dispensé de peine l'ancienne ministre Yamina Benguigui, poursuivie pour omission dans ses déclarations de patrimoine et d'intérêts. Le tribunal correctionnel l'a relaxée pour ses défauts de déclarations de patrimoine mais l'a reconnue coupable pour une déclaration d'intérêts incomplète, sans toutefois prononcer de peine, compte tenu du parcours professionnel et politique de la réalisatrice qui fut ministre au début du quinquennat de François Hollande. Lors du procès, le procureur avait requis une peine de quatre mois avec sursis et 15.000 euros d'amende.

