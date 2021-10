Le Shed, nouveau centre d'art contemporain pour oeuvres grand format à Notre-Dame-de-Bondeville

Un lieu qui permette d'offrir "des conditions favorables à l'émergence de projets expérimentaux". Cet endroit rêvé, ils l'ont trouvé à Notre-Dame-de-Bondeville, dans un des anciens bâtiments de la filature Gresland. Baptisé "Shed" du fait de sa toiture en dents de scie, le lieu vise à "faire cohabiter des espaces privés de stockage, une galerie et des ateliers liés à l'exposition", explique Julie Faitot.

Une année de travaux

Avant même la mise aux normes de ce site de 1 500m2, des travaux qui devraient durer un an, une première exposition sur le thème de la "Résistance des matériaux" a été inaugurée. Fruit du travail de 12 artistes invités à travailler sur cette science commune aux ingénieurs et aux sculpteurs, les œuvres inédites produites sur place ont comme point commun "les problématiques de poids et de surcharge, d'équilibre ou de déséquilibre ou encore d'état limite de la matière", commente Julie Faitot. Une notion qui a inspiré les plasticiens Pierre Ardouvin, Jean-Paul Berrenger, Anita Molinero, Aurèle Orion, Marie Reinert ou encore Bruno Peinado.

Pratique. Le Shed. 12, rue de l'Abbaye à Notre-Dame-de-Bondeville. Ouvert du vendredi au dimanche de 14h à 19h. www.le-shed.com