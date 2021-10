Sortie cinéma : Le Grand jour

Nidhi, 15 ans, veut faire des études de mathématiques. Pour cela, elle doit intégrer le Super 30, une école préparatoire réservée aux enfants pauvres, comme elle. Albert, 11 ans, est fou de boxe, et il s'entraîne activement pour intégrer l'Académie de sport de La Havane, afin de devenir un boxeur professionnel. Deegii, 11 ans, a toujours été fascinée par les contorsionnistes et elle prépare un concours pour devenir contorsionniste professionnelle. Tom, 19 ans, est pensionnaire dans l'école de l'Uganda Wildlife Authority, et il rêve de devenir ranger, afin de protéger les animaux des réserves du pays.

Après le succès inattendu de son précédent film, Sur le chemin de l'école, le documentariste Pascal Plisson est reparti sur les routes, à la rencontre de ces enfants qui se battent pour sortir de leur difficile condition, mais aussi et surtout pour vivre leur passion. On découvre ces visages radieux ou souffrant sous l'effort, mais aussi ces familles aimantes qui soutiennent totalement leurs enfants. Car, s'ils réussissent ce qui s'apparente à un exploit, ils pourront sortir du cercle vicieux de la misère, en entraînant leur famille avec eux.

Entrecoupés d'images magnifiques, des villages, de la ville, de la nature sauvage, ces témoignages fascinants montrent que rien n'est jamais perdu dans la vie à qui est prêt à se battre pour s'en sortir. Magnifique !

Documentaire français. De Pascal Plisson, avec Nidhi Jha (étudiante Indienne), Deegii Batjargal (contorsionniste mongol), Tom Ssekabira (ranger ougandais), et Albert Gonzalez Monteagudo (boxeur cubain) (1h26).