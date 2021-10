Athènes (AFP). Grèce: Tsipras nomme son nouveau gouvernement, Tsakalotos retourne aux Finances

Le Premier ministre grec Alexis Tsipras a formé mardi soir son nouveau gouvernement de coalition avec le parti souverainiste Grecs Indépendants (Anel), en maintenant le professeur d'Economie Eucleide Tsakalotos aux Finances, a annoncé la porte-parole du nouveau gouvernement Olga Gerovassili. Au poste de ministre adjoint des Finances est nommé Georges Chouliarakis, le principal négociateur de la Grèce pour la mise sur pied du 3e plan d'aide au pays, signé en juillet à Bruxelles, et ministre des Finances sortant du précédent gouvernement par intérim. Le chef de l'Anel Panos Kammenos garde le ministère de la Défense. Le nouveau gouvernement issu des législatives de dimanche, les deuxièmes en huit mois, au cours desquelles la gauche radicale Syriza l'a de nouveau emporté, comprend de nombreux ministres du précédent gouvernement d'Alexis Tsipras (janvier 2015-août 2015), dont le ministre de l'Economie et du Développement Georges Stathakis ainsi que Nikos Kotzias, ministre des Affaires étrangères. Au ministère de l'Intérieur est nommé Panayotis Kouroublis, ancien ministre de la Santé. Le ministre adjoint au portefeuille crucial de la politique migratoire reste Ioannis Mouzalas, sortant du gouvernement par intérim, qui a su gérer d'une manière efficace l'afflux des migrants en Grèce. Au total le nouveau gouvernement comprend seize ministres et une trentaine des ministres adjoints et des secrétaires d'Etat. "Les membres du nouveau gouvernement vont prêter serment mercredi à 07H30" GMT, a indiqué la porte-parole, l'une des sept femmes du nouveau gouvernement. Trois ministères, celui de la Marine marchande et de la politique des îles, celui de l'Energie et de l'Environnement, et des Transports redeviennent autonomes alors que dans le précédent gouvernent, ils étaient intégrés dans d'autres ministères. Le vice-président du gouvernement reste l'économiste Yannis Dragasakis tandis qu'Alekos Flabouraris, mentor d'Alexis Tsipras, maintient le portefeuille pour la coordination de l'oeuvre gouvernementale.

