Paris (AFP). Lors d'un procès en diffamation, Adeline accuse Johnny Hallyday de viols

Adeline Blondieau, qui a été mariée deux fois avec Johnny Hallyday, a accusé mardi en pleine audience la star, qu'elle poursuit en diffamation, de l'avoir "violée" quand elle était adolescente. "Il m'a violée quand j'avais 14 ans, 15 ans, chez mes parents", a-t-elle affirmé devant le tribunal correctionnel de Paris, accusant celui qu'elle a épousé pour la première fois en 1990, quand elle avait 19 ans. Elle a tenu ces propos alors que le tribunal se penchait sur un passage de la biographie de Johnny qu'elle attaque, dans lequel le chanteur affirme qu'elle "débarquait chaque nuit pour jouer avec le feu que j'étais () Elle est venue une nuit et m'a dit: +ça y est tu sais, j'ai 18 ans, épouse-moi.+ Au lieu de lui mettre une claque et de l'envoyer dans sa chambre, j'ai laissé faire et je me suis fait prendre au piège". Selon elle, à une époque où Johnny habitait chez son père, c'est lui qui venait "tous les soirs quand il était saoûl", il lui disait qu'il l'aimait. Selon le récit d'Adeline Blondieau, la star l'avait demandée en mariage devant plusieurs personnes, dont sa compagne de l'époque. Elle l'a décrit comme infidèle, mais aussi "alcoolique et violent". "Il a abusé de moi. On n'en a jamais parlé lui et moi", a-t-elle poursuivi, il s'agissait "d'un secret très violent, mais qui nous liait aussi d'une certaine façon". Elle a ajouté avoir fait dix ans d'analyse. "Aujourd'hui je vais bien", a-t-elle expliqué, regrettant l'absence de Johnny Hallyday à l'audience. Dans sa plaidoirie, l'avocat de la star, Me Arnaud Albou, a estimé que "nous ne pourrons jamais savoir qui dit la vérité", soulignant qu'Adeline Blondieau n'a jamais déposé plainte pour ces faits, qu'elle n'avait jamais évoqués jusqu'alors. Les faits dénoncés ne peuvent a priori pas donner lieu à des poursuites, en raison du délai de prescription. Et les propos d'Adeline Blondieau ne peuvent pas faire l'objet d'éventuelles poursuites en diffamation de la part du chanteur car ils ont été tenus en audience devant le tribunal. La comédienne de la série "Sous le soleil" a lancé cette révélation devant le tribunal qui examinait sa plainte en diffamation contre Johnny Hallyday et l'écrivain Amanda Sthers, co-auteurs du livre "Dans mes yeux", paru en février 2013, et les éditions Plon. Ils doivent répondre de trois passages de l'ouvrage. Mme Blondieau, mariée à Johnny Hallyday en 1990 puis en 1994 après une séparation, y est décrite comme infidèle et "hystérique", ayant exercé un chantage pour que Johnny lui cède l'appartement qu'il avait acheté pour eux deux. L'avocat d'Adeline, Alexandre Blondieau, qui est son frère, s'en est pris à l'"acharnement" de Johnny Hallyday contre elle. Il a demandé 15.000 euros de dommages et intérêts. Le tribunal a mis son jugement en délibéré au 3 novembre.

