Los Angeles (AFP). "Stairway to Heaven" n'est pas un plagiat, Led Zeppelin conserve sa légende

La ballade mythique de Led Zeppelin avait fait l'objet d'une plainte déposée il y a deux ans par Michael Skidmore, gérant de la succession du guitariste de Spirit, Randy California.

Le jury de quatre hommes et quatre femmes, qui avait commencé à délibérer mercredi, a estimé que le chanteur Robert Plant et le guitariste Jimmy Page ont bien eu accès à la chanson instrumentale "Taurus" de Spirit, groupe psychédélique des années 60 qui n'a jamais dépassé le succès d'estime.

Michael Skidmore et ses avocats n'ont toutefois pas été en mesure de prouver que des éléments de ce morceau étaient "intrinsèquement similaires" à l'introduction de plus de deux minutes de "Stairway to Heaven", aux yeux du jury.

Ce dernier a pris sa décision à l'unanimité après sept jours de procès.

MM. Plant et Page, qui ont assisté chaque jour au procès, les cheveux tirés en queues de cheval, étaient vêtus de façon plus flamboyante pour le verdict.

Robert Plant en jeans, chemise noire, veste et cravate rouge, et son acolyte Jimmy Page ont fait circuler une déclaration dans laquelle il remercient le jury pour avoir "tourné la page sur les questions relatives à l'origine de +Stairway to Heaven+".

-'Une vache à lait'-

L'avocat de Michael Skidmore, Francis Malofiy, a lui affirmé que son client était "déçu et contrarié".

Dans l'un des moments clé du procès, Robert Plant, âgé de 67 ans, avait raconté la genèse de "Stairway to Heaven", enregistrée entre fin 1970 et début 1971, trois ans après la sortie de "Taurus".

Un soir de répétition dans la campagne anglaise, "je me suis assis avec Jimmy près du feu et j'avais le premier couplet qui allait avec ce qu'il jouait", avait-il raconté.

Le guitariste de Spirit, Randy California, qui a composé "Taurus", n'a jamais engagé de poursuites avant sa mort par noyade en 1997.

Il a toutefois longtemps maintenu auprès de ses proches et dans certains articles de presse qu'il méritait un crédit d'écriture pour "Stairway", qualifiant la chanson de "vol".

L'accusation demandait entre 3,4 et 13,5 millions de dollars, une somme colossale en matière de procès pour droits d'auteurs musicaux.

D'après l'avocat spécialisé dans l'industrie du spectacle James Sammataro, l'accusation avait été trop gourmande et a fait ressentir que cette plainte cherchait à faire de "Stairway" une "vache à lait".

Il juge aussi que, malgré certaines "incohérences" dans les déclarations de MM. Page et Plant sur leur accès à "Taurus", ils "ont été charmants, charismatiques", "ce qui contribue toujours largement à faire pencher la balance".

Jimmy Page a déclaré la semaine dernière ne pas se souvenir d'avoir assisté à un concert de Spirit, ni rencontré ses musiciens. Le guitariste de 72 ans avait par ailleurs assuré n'avoir découvert que récemment qu'il possédait l'album contenant "Taurus".

Or Led Zeppelin - qui inclut aussi le bassiste et pianiste John Paul Jones et le batteur John Bonham - avait fait la première partie de Spirit pour son concert inaugural en Amérique, le 26 décembre 1968 et partagé plusieurs fois l'affiche avec le groupe.

-'place dans le rock'n'roll'-

La plainte affirmait aussi que Led Zeppelin avait déjà volé les compositions d'autres musiciens, citant 16 chansons ayant fait l'objet de litiges dont "Whole Lotta Love" et "Babe I'm Gonna Leave You".

Pour James Sammataro, ce procès représentait pour Led Zeppelin plus qu'un revers financier potentiel: "c'est leur chanson probablement la plus célèbre, il était question de leur intégrité, leur place dans le rock'n'roll".

"Je ne pense pas que cette décision va décourager de futures poursuites vu le potentiel très lucratif", estime l'avocat qui a notamment défendu Madonna

L'an dernier, la famille de la légende "soul" Marvin Gaye s'était vue octroyer 7,4 millions de dollars (réduits ensuite à 2 millions) par un jury qui estimait que "Blurred Lines", tube de Robin Thicke et Pharrell Williams, avait pillé la célèbre chanson "Got to Give It Up".