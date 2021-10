Le gaz va augmenter de 5,2 % dès le 1er avril

Alors que le prix de l'essence flambe, que l'électricité pourrait aussi augmenter, le gaz va encore augmenter de 5,2 % à compter du 1er avril. La commission de régulation de l'énergie (CRE) a validé cette hausse lundi 28 mars. Toutes les augmentations cumulées on obtient une hausse de 21 % pour les 9,4 millions d'abonnés de GDF-Suez en un an.

Cette nouvelle hausse est due a la prise en compte d'un nouvel indicateur. En effet jusqu'à maintenant le prix du gaz était fixé en fonction du prix du pétrole et de la parité euro-dollar. Il prend aussi en compte maintenant les cours du gaz naturel au Pays-Bas.

Pour ceux qui se chauffent au gaz l'augmentation annuelle représente environ 200 euros d'après les associations de consommateurs. La CRE a précisé qu'elle était d'accord pour baisser de 20 % la facture de gaz pour les abonnés du tarif de solidarité.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire