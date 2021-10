Bruxelles (AFP). L'UE s'accorde sur la répartition de 120.000 réfugiés malgré l'opposition de pays de l'Est

Les 28 Etats membres de l'Union européenne ont adopté mardi "à une large majorité" la répartition en Europe de 120.000 réfugiés, faisant fi de l'opposition farouche de quatre pays de l'Est aux quotas proposés par Bruxelles, selon la présidence luxembourgoise de l'UE. "La décision sur la relocalisation de 120.000 personnes (a été) adoptée par une large majorité d'Etats membres", a annoncé la présidence luxembourgeoise sur Twitter. De son côté, le ministre tchèque de l'Intérieur Milan Chovanec a précisé sur Twitter que son pays, ainis que la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie, avaient voté contre. La Finlande, quant à elle, s'est abstenue. "Très bientôt, nous allons découvrir que le roi est nu. Le bon sens a perdu aujourd'hui !", a déploré M. Chovanec. La mesure d'urgence proposée par la Commission européenne concerne 120.000 réfugiés syriens, irakiens et érythréens arrivés au plus tard il y a un mois en Grèce et en Italie, deux Etats de l'UE qui sont en première ligne face à la crise migratoire sans précédent sur le Vieux continent depuis 1945. Elle prévoit leur "relocalisation" dans les 28 pays membres de l'Union en fonction d'une clé de répartition calculée notamment en fonction du PIB, dans les deux années à venir. Faute de consensus, la mesure, qui divise profondément les Européens, a été à titre exceptionnel votée à la majorité qualifiée. Elle s'impose juridiquement à tous les Etats membres de l'UE, y compris à ceux qui ont voté contre. En raison de l'opposition acharnée de Prague, Budapest, Bratislava, Bucarest, le débat sur sa mise en oeuvre devrait s'inviter au sommet d'urgence de chefs d'Etat ou de gouvernement européens, convoqué pour mercredi soir à Bruxelles. Les 28 Etats membres de l'Union européenne avaient déjà peiné à s'accorder sur la répartition de 40.000 réfugiés proposée par la Commission européenne en mai dernier. La mesure avait seulement été entérinée la semaine dernière après d'âpres négociations.

