L'homme de 54 ans, habitant de Rémilly-sur-Lozon, près de Saint Lô, a passé 215 appels téléphoniques et envoyé 975 SMS d'amour mais aussi de menaces et d'insultes à sa femme. La cause : celle-ci avait quitté avec leurs enfants le domicile familial.

Le tribunal le condamne à six mois de prison avec sursis. Il a interdiction de rentrer en contact avec la victime et ses parents. Il devra verser 950 euros à la partie civile.