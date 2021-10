Jérusalem (AFP). Tensions à Hébron, Jérusalem sous surveillance à l'approche de Kippour et l'Aïd

Un Palestinien est mort et une Palestinienne a été blessée en Cisjordanie occupée en s'en prenant aux forces israéliennes à l'approche des grandes fêtes juive et musulmane qui font redouter de nouvelles tensions après les violences récentes à Jérusalem. Alors que la communauté internationale s'inquiète des crispations actuelles, le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a mis en garde à Paris contre "un risque d'intifada" lors d'une rencontre à Paris avec le chef de l'Etat français François Hollande. La situation était calme mardi sur et autour de l'esplanade des Mosquées à Jérusalem, où Israël a annoncé le déploiement de milliers de policiers dans la perspective d'un afflux de fidèles juifs et musulmans pour leurs fêtes respectives de Yom Kippour et de l'Aïd al-Adha. C'est à Hébron et dans ses environs, en Cisjordanie occupée, que l'animosité entre Israéliens et Palestiniens était la plus palpable. Un Palestinien de 21 ans, Dia al-Talameh, est mort dans la nuit en manipulant un engin explosif qu'il comptait lancer sur un véhicule de soldats israéliens dans le village de Doura, ont indiqué l'armée et des habitants. Les forces de sécurité palestiniennes ont toutefois indiqué que le jeune homme avait été tué par des tirs israéliens. A la mi-journée à Doura, des centaines de personnes ont répondu à l'appel des haut-parleurs à accompagner jusqu'au cimetière la dépouille du "martyr combattant", enveloppée dans un linceul et un drapeau de l'organisation Jihad islamique. "Je suis très fière de mon fils, j'espère qu'un martyr sortira de chaque maison palestinienne", a dit sa mère sans dévoiler son nom. Hébron, poudrière où 500 colons vivent parmi les Palestiniens derrière miradors et barbelés, et les villages environnants avaient déjà été agités par des heurts lundi. Une femme, présentée par les médias comme Hadeel Al-Hashlamon, étudiante de 18 ans, y a été blessée mardi matin par des tirs israéliens à un checkpoint, selon des témoins. D'après l'armée, elle a tenté de poignarder un soldat et l'armée a ouvert le feu sur elle. - Des juifs sur l'esplanade - Les tensions sont de nouveau vives en Cisjordanie et à Jérusalem, où elles se cristallisent une fois de plus sur l'esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l'islam et site le plus sacré du judaïsme. Ce site a été le théâtre de trois jours de heurts consécutifs entre Palestiniens et policiers israéliens la semaine passée. Les violences se sont ensuite étendues à différents quartiers de Jérusalem et à la Cisjordanie. Les policiers sont en état d'alerte avant les célébrations de Kippour (le Grand Pardon, la fête juive la plus solennelle) de mardi soir à mercredi soir, et de l'Aïd el-Adha (fête du Sacrifice), moment fort du calendrier musulman, à partir de mercredi soir. Des milliers de fidèles sont attendus pour ces célébrations dans la Vieille ville que surplombe l'esplanade. Les juifs étaient d'ailleurs déjà nombreux mardi à se presser devant le mur des Lamentations, en contrebas de l'esplanade. Un groupe de juifs a cependant pu visiter l'esplanade sous forte escorte et relativement sans encombre, s'attirant juste les invectives de musulmans quand il est passé devant la mosquée Al-Aqsa. - Points de passage fermés -

