Danse avec les stars, anniversaires et sorties clubs de ce samedi 26 septembre

Grosse soirée au Big Band Café pour les 5 ans de votre club l'Icone. Pour fêter l'événement, BEN VEDREN, acteur très prolifique de la scène française et habitué des soirées Concrète sera parmi vous durant cette nuit. DUDSTER, DJ habitué à trainer ses disques entre Malaga et Berlin, s'occupera également de vos oreilles. Ils seront accompagnés d'artistes locaux comme Seax, Skwal, Nephase, Guillaume Guiblais et Deep Bubble.

Lyricsson est en showcase au Nexus à Deauville pour sa dernière date en France. C'est gratuit pour les filles avant minuit sinon 15 euros avec une conso.

Soirée spéciale Danse avec les stars au Coco Plage à Bréville sur Mer avec Maxime et Karina.

Au Koncept à Lessay retrouvez Julien et Aurélie de l'île des vérités pour des séances photos et dédicaces avec des cadeaux.

Les anniversaires de septembres sont fêtés à l'Agrion à Ver avec 6 entrées offertes avant 1h et pleins d'autres cadeaux.

Même thème au Tiffany à Vire, l'entrée est gratuite si vous êtes natif du mois de septembre.