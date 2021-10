Ligue féminine : l'USO Mondeville parée pour la reprise du championnat

Que vaut l'USO Mondeville version 2015-2016 ? Si les premiers matchs de championnat le diront mieux que tout autre, la préparation a permis de se faire une première idée. Celle-ci s'avère dans l'ensemble positive.

En proie à de logiques (mais profondes) difficultés dans les premières semaines, marquées en particulier par un très lourd revers face à Angers (47-95), Mondeville a haussé le ton à mesure que son petit effectif s'étoffait. Non seulement la quasi-totalité des rencontres disputées depuis la claque angevine ont été serrées – l'exception ayant été subie à Villeneuve-d'Ascq avec un revers de 25 points –, mais en plus l'USOM a été capable de décrocher plusieurs victoires significatives. Son dernier tournoi de préparation, l'Open de Basse-Normandie, s'est ainsi soldé par un titre bien symbolique, mais toujours intéressant pour la confiance. Les Mondevillaises sont venues à bout successivement de Calais et de Nantes, sans Michelle Plouffe, qui devrait être apte pour l'Open LFB, ni Sandra Dijon, toujours pas qualifiée.

Au complet, c'est-à-dire avec ses sept professionnelles et des jeunes pleines d'envie, Mondeville a les armes pour remplir son objectif en Ligue féminine : éviter les trois dernières places synonymes de relégation. Dans cette optique, la première confrontation face à Toulouse vaudra cher, samedi 26 septembre. Les Haut-Garonnaises s'inscrivent, sur le papier, parmi les adversaires directs.