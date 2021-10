Défaite sans surprise de l'Ovalie caennaise pour son premier match

La marche était trop haute pour l'Ovalie Caennaise. Le premier match de championnat s'est soldé par un revers logique devant Blagnac Saint-Orens, dimanche 20 septembre (3-25). "On espérait forcément mieux, mais il n'y a pas de surprise, constate le co-entraîneur Gilles Le Hérissé. C'est une issue normale. Saint-Orens a proposé plus de jeu. C'est costaud. On a été mise en difficulté sur le jeu au large et l'adversaire a été capable de couper rapidement nos offensives."

Premières en action, devant au panneau d'affichage dès les premières minutes de jeu, les Haut-Garonnaises n'ont jamais tremblé. Certes, l'Ovalie Caennaise s'est donné le droit d'espérer en convertissant sa première (et dernière) pénalité bien placée par Solveig de La Hougue (3-5, 15'), mais Saint-Orens a réglé la mire à la demi-heure de jeu et concrétisé sa domination. Menées de neuf points à la mi-temps (3-12), les Bas-Normandes ont vite encaissé une pénalité et un essai supplémentaire, tuant tout potentiel suspense (3-20). En fin de match, un dégagement contré offrait à l'ailière saint-orennaise un dernier essai facile (3-25). "Ce qui est positif, c'est la réaction d'orgueil qu'on a eue dans les cinq dernières minutes, alors que nous étions carbonisées." Dimanche 27 septembre, les Caennaises enchaîneront à Rennes, écrasé 41-0 par Lille en ouverture. La rencontre vaudra déjà cher. "Ce sera un match important contre un adversaire direct au maintien, puisque c'est notre objectif."