Téhéran (AFP). Iran: le chef de l'AIEA s'est rendu sur le site nucléaire de Parchin

Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Yukia Amano, en visite en Iran, s'est rendu dimanche sur le site controversé de Parchin soupçonné d'avoir abrité des activités nucléaires militaires, a annoncé le porte-parole de l'agence iranienne de l'énergie nucléaire. "M. Amano a effectué une visite formelle au site de Parchin, il a visité certains ateliers à propos desquels il y avait de fausses informations", a déclaré le porte-parole, Behrouz Kamalvand, sur le site de l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran (OEAI). Le site de Parchin, situé à l'est de Téhéran, était soupçonné d'avoir abrité des tests d'explosions conventionnelles applicables au nucléaire, ce que Téhéran a toujours démenti. La presse américaine a en outre récmment afirmé que des travaux suspects se déroulaient dans le secteur du site de Parchin, mais selon le porte-parole de l'OEAI, il s'agissait de travaux de "réfection d'une route" inondée sur laquelle a pu se rendre M. Amano. L'Iran refusait jusqu'alors à l'AIEA l'accès à cette base, mettant en avant sa nature militaire et soulignant que l'agence onusienne y avait déjà conduit des inspections en 2005 qui n'avaient rien donné. Yukia Amano est arrivé dimanche à Téhéran pour obtenir des "clarifications" sur le programme nucléaire de l'Iran et expliquer sa position à des députés.

