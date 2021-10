La Havane (AFP). A Cuba, le pape François appelle à servir sans idéologie

Le pape François est allé dimanche à la rencontre du peuple cubain à La Havane lors d'une grande messe festive et chargée d'émotion, appelant les chrétiens à "servir" les plus fragiles tout en rejetant le "service idéologique". Sur la place de la Révolution, haut lieu de la révolution cubaine, l'excitation et l'émotion étaient au rendez-vous dimanche matin, pour ce moment le plus important de sa visite de trois jours à Cuba. Parmi les centaines de milliers de personnes présentes, certains ont raconté à l'AFP avoir passé la nuit sur place pour ne pas manquer l'arrivée du pape argentin et cette messe solennelle, célébrée en musique sous un ciel voilé bienvenu en cet été caribéen. "Le chrétien est toujours invité à laisser de côté ses aspirations, ses envies, ses désirs de toute puissance, en voyant concrètement les plus fragiles. Il y a un +service+ qui sert, mais nous devons nous prémunir contre l?autre service, contre la tentation du +service+ qui +se+ sert", a mis en garde le pape argentin au moment de son homélie. Il a martelé que "le service n'est jamais idéologique mais sert les personnes", dans une critique voilée au régime communiste. Jorge Bergoglio a aussi rendu hommage à "un peuple qui a le sens de la fête, de l?amitié, de la beauté". "C?est un peuple qui a des blessures, comme tout peuple, mais qui sait ouvrir les bras, qui marche avec espérance, parce que sa vocation a de la grandeur", a-t-il lancé à la foule qui l'écoutait dans le recueillement. Dans la soirée de dimanche, après des vêpres dans la cathédrale, François devait échanger avec des jeunes Cubains, dans un dialogue improvisé avec une jeunesse en difficulté sur une île en pleine transition économique, et les encourager à résister à la tentation de l'émigration massive. - Probable rencontre avec Fidel - François rencontrera aussi au palais présidentiel Raul Castro qui devrait le remercier pour son rôle de facilitateur dans le rapprochement en cours avec les Etats-Unis. Une entrevue avec son frère aîné Fidel, le vieux lider maximo, pourrait être organisée durant la journée. Benoît XVI avait rencontré Fidel Castro lors de sa visite en 2012. A la fin de la messe, le cardinal Jaime Ortega, archevêque de La Havane, évoquant la réconciliation entre les Etats-Unis et Cuba, activement soutenue par le pape, a "espéré que l'appel du pape à la paix n'atteigne pas seulement les niveaux politiques". Cet appel "doit parvenir aux peuples des deux nations et spécialement à notre peuple cubain qui vit ici et aux Etats-Unis, pour aboutir, dans un esprit chrétien de pardon et de miséricorde, à la réconciliation souhaitée entre tous les Cubains, ceux qui vivent à Cuba et en dehors de Cuba", a déclaré le cardinal. Sur Radio Vatican, ce principal interlocuteur du régime castriste, dans le dialogue ardu de ces trente dernières années, a relié les mesures d'allègement américaines de l'embargo, notamment l'abolition des limites des transferts de fonds de la diaspora cubaine, annoncées vendredi par Washington, à la visite du pape dans les deux pays. "C'est un signe extraordinaire, et je pense qu'il est en relation avec cette visite (.) Le Saint père a donné sa contribution. S'il a dit qu'il n'était pas un médiateur, il a été plus qu'un médiateur. Nous pourrions dire : un animateur", a-t-il dit. - "Cuba, clé entre l'est et l'ouest" - Samedi à son arrivée à La Havane, le pape avait souligné que Cuba, longtemps isolé par l'embargo, devait retrouver une vocation que la géographie lui avait donnée.

