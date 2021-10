Croydon (Royaume-Uni) (AFP). XV de France: Huget forfait, un crève-coeur

L'ailier du XV de France Yoann Huget, sévèrement blessé à un genou samedi contre l'Italie, a finalement jeté l'éponge dimanche pour la suite de la Coupe du monde, un véritable "crève-coeur" pour les Bleus. C'est une nouvelle qui ternit l'encourageante victoire décrochée à Twickenham samedi (32-10) pour l'entrée en lice de la France dans la compétition. Huget devrait être remplacé dans la journée au sein du groupe de 31 joueurs. L'expérimenté toulousain Maxime Médard (28 ans, 41 sél) ou le Castrais Rémy Grosso (26 ans, 0 sél) figurent en pole. Déjà pessimiste dans les coursives du Temple du rugby anglais, l'encadrement des Bleus a dû se résoudre à l'évidence: Huget (28 ans, 41 sél) est touché "au ligament croisé" du genou droit et doit donc tirer un trait sur la suite de la compétition. "On ne sait pas encore si c'est une rupture totale ou partielle. Hélas pour lui, sa Coupe du monde est finie", a soufflé Philippe Saint-André, le manager des Bleus. Le Toulousain s'est affalé sur une reprise d'appui, lors de la seconde période de la victoire face à la Squadra Azzurra (32-10) samedi soir à Twickenham, pour le premier match de la Coupe du monde. Ses larmes sur le bord du terrain, les regards soucieux du staff médical et la mine contrite de ses coéquipier ont tôt laissé présager cette issue . "Hier, dans les vestiaires il y avait le plaisir et la joie d'une première victoire mais aussi beaucoup de peine de perdre un joueur important du groupe, qui est aussi un compétiteur hors-pair", a renchéri Saint-André. "C'est un crève coeur pour Yoann", a ajouté le sélectionneur, évoquant "un joueur exceptionnel, avec un état d'esprit fantastique". "C'est un joueur-cadre de l'équipe de France, un finisseur et un super mec", a poursuivi Saint-André en évoquant la "détresse" du groupe au sein duquel Huget "est un joueur adoré". "On va récupérer un ailier puncheur, marqueur d'essais. Il faisait partie de la liste des 50. Mais je ne peux pas vous annoncer son nom car il y a encore beaucoup de papiers à faire auprès de World Rugby", l'organe suprême du jeu, a indiqué Saint-André. - Médard et Grosso pressentis - "Je vous annoncerai le nom de l'heureux élu quand toutes les démarches administratives seront faites", a-t-il poursuivi. Cette décision de ne rappeler qu'un "ailier pur" exclut Rémi Lamerat, le centre de Castres, qui avait effectué les deux mois de préparation avec le reste du groupe avant d'être évincé le 23 août. En revanche, Maxime Médard ou Rémi Grosso sont fortement pressentis pour remplacer Huget. La désillusion est en tout cas énorme pour ce dernier, l'un des hommes de base du mandat de Philippe Saint-André entamé début 2012. Ailier accrocheur et combatif, qui s'appuie sur sa densité physique (1,90 m, 95 kg) et aime intervenir dans la ligne d'attaque à tous les coins du terrain, Huget est aussi un élément précieux de la vie de groupe, par son caractère avenant et facile à vivre. Surtout, il voit ses rêves de Coupe du monde s'envoler une deuxième fois de suite. Il y a quatre ans, alors qu'il avait effectué la préparation pour le Mondial néo-zélandais, Huget avait été contraint de quitter le groupe en raison d'un défaut de localisation lors d'un contrôle antidopage. Titulaire indiscutable du XV de France, il n'aura finalement disputé que 56 minutes de la compétition. Rendez-vous au Japon en 2019 ?

