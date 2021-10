Çanakkale (Turquie) (AFP). Turquie: 13 noyés dans la collision d'un bateau de migrants et d'un ferry (agence)

Treize personnes, dont quatre enfants, ont été tuées et 13 autres portées disparues dimanche au large des côtes turques à la suite d'une collision entre un ferry et un bateau qui transportait des migrants vers la Grèce, a rapporté l'agence de presse Dogan. L'accident s'est produit au large de Canakkale, dans le nord-ouest de la Turquie, a précisé l'agence. Quarante-six candidats à l'immigration se trouvaient dans le canot pneumatique qui a sombré en mer Egée, a ajouté Dogan, sans préciser la nationalité des victimes. Les garde-côtes ont pu sauver 20 passagers de l'embarcation et poursuivaient leurs recherches pour tenter de retrouver d'autres survivants. Depuis plusieurs mois, de plus en plus de migrants, pour l'essentiel des Syriens, tentent de traverser dans des conditions périlleuses la mer Egée depuis les côtes turques pour rejoindre les îles grecques, porte d'entrée vers l'Union européenne. Les naufrages sont fréquents. Selon un bilan rendu public vendredi par le vice-Premier ministre turc Numan Kurtulmus, 274 migrants sont morts noyés depuis le début de l'année au large de la Turquie et plus 53.200 autres ont été sauvés par ses garde-côtes. Près de 310.000 migrants sont entrés dans l'UE par la Grèce depuis le début de l'année. Environ 2.800 d'entre eux ont péri dans des naufrages de leurs embarcations surchargées.

