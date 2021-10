Plus de 5 000 personnes au chevet de l'hôpital de L'Aigle !

Mobilisation impressionnante à L’ Aigle dans l’ Orne ce samedi après-midi. Une grande manifestation a mobilisé plus de 5 000 personnes dans les rues de la ville pour sauver l’hôpital, dont les activités chirurgie et maternité sont fortement menacées après la fermeture de la chirurgie ambulatoire cet été par l' ARS.

On est donc venu de la ville, mais aussi du Perche et même de l’Eure pour le maintien des activités de l’établissement de soins et sauver 95 emplois menacés par ce projet.

La mobilisation ne s'arrêtera pas. L'intersyndicale du personnel hospitalier appelle à une journée de mobilisation avec barbecue sous les fenêtres de l'Agence Régionale de la Santé à Caen le 1er octobre prochain.