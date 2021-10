Tanger (Maroc) (AFP). François Hollande est arrivé au Maroc pour une visite d'amitié

Le président français François Hollande est arrivé samedi à Tanger pour un déplacement de deux jours au Maroc, qualifiée par Paris de "visite de travail et d'amitié". L'avion transportant la délégation présidentielle française s'est posé à 15h10 locales (14h10 GMT) sur l'aéroport de la grande ville portuaire du nord du Maroc et M. Hollande a été accueilli sur le tarmac par le roi Mohammed VI. Après avoir reçu les honneurs militaires et l'offrande traditionnelle des dattes et du lait, le président français devait effectuer une série d'entretiens au palais Marchane, assister avec Mohammed VI à la signature d'un accord bilatéral sur la formation des imams et inaugurer avec le souverain marocain le centre de maintenance des rames de la future ligne TGV Tanger-Casablanca. Outre le chef de l'Etat, dont c'est la deuxième visite dans le royaume, la délégation française est composée de cinq ministres et de chefs d'entreprises, ainsi que de l'écrivain marocain Tahar ben Jelloun et l'acteur franco-marocain Jamel Debbouze. Ce déplacement officiel se déroule sur fond de polémique autour du patron du contre-espionnage marocain, Abdellatif Hammouchi, visé par des plaintes en France pour torture. Des associations de défense des droits de l'Homme s'inquiètent en effet que cette visite de M. Hollande puisse être l'occasion de décorer de la Légion d'honneur M. Hammouchi, chef de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST). L'entourage du président a toutefois formellement démenti cette remise de décoration lors de la visite, mais pas son principe. Rabat avait suspendu tous les accords de coopération judiciaire avec Paris de février 2014 à janvier 2015, après la convocation de M. Hammouchi par un juge d'instruction à Paris enquêtant sur plusieurs plaintes pour torture d'associations. La brouille franco-marocaine avait pris fin en février lorsque Hollande avait reçu Mohammed VI à l'Elysée après la signature d'un nouvel accord judiciaire avec le Maroc.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire