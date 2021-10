Le programme des Journées du Patrimoine dans la Manche

La liste du programme est présentée par ordre alphabétique (liste non exhaustiv)e.

Légende des sigles

OE : Ouverture exceptionnelles

PO : Première ouverture

G : Gratuit

Résa : Réservation ou inscription obligatoire

Ardevon

Prieuré du Mont-St-Michel

OE. PO. Exposition « Le Prieuré d’hier et de demain ». Sam-dim : 10h-17h. G. 2 rue du Prieuré.

Avranches

Bibliothèque du fonds ancien

OE. 14 000 volumes des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe s. Visite libre. Sam-dim : 14h-18h. G. Hôtel de Ville, place Littré Tél. : 02 33 79 57 00.

Grand Doyenné

XIIe-XVIIIe s. Visite libre ou guidée. Sam-dim :10h30-12h et 14h30-17h30 (résa. Pour les groupes). G. 26 rue d’Auditoire. Tél. : 02 33 58 28 72.

Jardin des Plantes

Visite libre. Sam-dim : 8h30-20h. G. Place Carnot Tél. : 02 33 58 00 22.

Musée d’art et d’histoire d’Avranches

OE. Visite libre des collections (ethnologie normande, art et histoire de la ville). Sam-dim : 10h-12h et 14h-18h. G. Place Jean-de-St-Avit. Tél. : 02 33 58 25 15.

Scriptorial d’Avranches Musée des manuscrits du Mont-St-Michel

Visite des collections permanentes (archéologie, statuaire, orfèvrerie, peintures), mettant en valeur les manuscrits du Mont, visite libre ou guidée de l’exposition temporaire « Corps recomposés. La greffe dans l’art contemporain ». Sam-dim : 10h-12h et 14h-18h. G. Place d’Estouteville. Tél. : 02 33 79 57 00.

Azeville

Batterie d’Azeville

Visite libre de cet ouvrage du Mur de l’Atlantique. Sam-dim : 11h-18h. 2 € avec audioguide. G. Tél. : 02 33 40 63 05.

Barfleur

Église de Barfleur

- Visite libre et exposition d’orfèvrerie et broderies liturgiques. Sam-dim : 9h30-18h. - Visite guidée. Sam-dim : 15h, 17h. G. Quai Henri Chardon. Tél. : 06 80 60 67 14.

Visite du village

Visite guidée « Barfleur, histoire d’un port ». Sam-dim : 15h. G. Office de Tourisme. Résa. : 02 33 54 02 48.

Barneville-Carteret

Cap de Carteret

Découverte des dunes d’Hatainville avec le garde du littoral. Résa. souhaitée à l’Office de Tourisme de la Côte des Isles. Sam : 14h. G. RDV au parking du phare de Carteret. Résa. : 02 33 04 90 58 ou 02 33 04 03 07.

Chapelle St-Louis

PO. Concert de flûte de pan, suivi d’une visite guidée nocturne. Sam : 20h30, 21h30. G. Avenue des Douits.

Découverte de Barneville-Carteret

Visite guidée. Sam : 10h. Résa souhaitée. G. Office de Tourisme, 15 bis rue Guillaume-le-Conquérant. Résa. : 02 33 04 90 58 ou 02 33 04 03 07.

Train touristique du Cotentin

Découverte du patrimoine ferroviaire (rame des années 30). Dim : 15h. 5 € aller et retour. Départ de la gare de Carteret. Résa. : 02 33 04 90 58 ou 02 33 04 03 07.

Beuzeville-la-Bastille

Château de Plain-Marais

Place forte des XIVe-XVIIe s. Visite guidée. Sam-dim : 15h. 3 €..

Blainville-sur-Mer

Installations conchylicoles de Blainville

OE. PO. Visite commentée par un guide-conférencier. Sam : 17h. G. RDV à la cale de Gonneville, à Blainville. Tél. : 02 33 07 90 89.

Brécey

Château de la Semondière

XVIe s. Demeure des comtes de Brécey. Visite guidée (découverte de Jean de Julienne, directeur de la manufacture des Gobelins). Sam : 14h-18h et 21h30 et dim : 14h-19h. 3 €

(1,50 € étudiants et < 18 ans, G. < 12 ans et personnes en recherche d’emploi).

Route de la Chaise Baudouin. Tél. : 02 33 68 19 10.

Bricquebec

Château

Chasse au trésor. Sam : 15h. Visite guidée, sam-dim : 16h30. Tél. : 02 31 95 01 26.

Brouains

La Vallée aux 100 moulins

OE. Promenade pédestre à la découverte de l’histoire industrielle du lieu. Sam : 14h30. G. Parking du Moulin de la Sée, 2 le Moulin Tél. : 02 33 79 35 61.

Brucheville

Église de Brucheville

Canisy

Château de Canisy

OE. Visite guidée. Sam-dim : 14h-18h. G. 6-8 rue de Kergorlay. Tél. : 02 33 56 61 06.

Collège Jean-Follain

PO. Visite libre de l’oeuvre créée dans le cadre du 1 % artistique. Lun-ven : 8h30-18h. G.

33 rue de Kergorlay.

Carnet

Chapelle Ste-Barbe

OE. Chapelle fin XVe s. en granite. Visite libre. Dim : 14h30-18h. G. Le Manoir. Tél. : 02 33 48 33 24

Église de Carnet

Statues de ste Anne (XIVe s.) et st Sébastien. Visite libre. Sam-dim : 10h-18h. G. Tél. : 02 33 48 33 24

Carneville

Château de Carneville

Château XVIIIe s., jardin à la française, parc à l’anglaise. Visite libre. Sam : 10h-16h30 et dim :15h-19h. Tarif réduit 2 €. Tél. : 06 06 40 93 83.

Cerisy-la-Forêt

Abbaye de St-Vigor

Monument historique considéré comme un joyau de l’art roman bas-normand. Visite libre. Sam-dim :11h-18h. Visite guidée des souterrains. Sam-dim : 15h, 15h30. G. Rue Sangles

Tél. : 02 33 57 34 63.

Cerisy-la-Salle

Château de Cerisy-la-Salle

XVIIe-XVIIIe s. Visite guidée. Dim : 11h, 14h, 16h. Conférence « Cerisy : un lieu où se mêlent patrimoine et prospective » par Pierre Bouet et Edith Heurgon : dim 15h. Présentation de livres après les visites et la conférence. (Places limitées, résa. Conseillée). 3 € (1 € pour les 10-17 ans). Résa. : 02 33 46 91 66.

Chef-du-Pont

Église de Ste-Colombe

XIIe s. Visite guidée. Sam : 14h. G. Tél. : 02 33 41 43 18.

Cherbourg-Octeville

Abbaye ND-du-Voeu

OE. Visite guidée des vestiges et de l’exposition estivale « Hors d’atteinte », par Florane Blanche. Dim : 15h. G. 110 rue de l’Abbaye. Tél. : 02 33 87 88 39.

Ancien cimetière de Cherbourg

Visite guidée (durée : 1h30). Sam-dim : 9h, 14h30. G. Chemin des Aiguillons. Tél. : 02 33 03 99 00 ou 06 14 57 92 22.

Chalutier Jacques-Louise

Visite libre du chalutier et conférence sur la forme de radoub « Napoléon » de Cherbourg.

Sam-dim : 15h-18h. Participation libre. Quai de l’Entrepôt, bassin de commerce Tél. : 06 14 40 85 31 ou 06 14 40 85 31.

Musée de la Libération

Visite guidée. « Cherbourg 1944, objectif un port ». Sam : 10h30, 14h, 15h, 16h. G. Fort du Roule. Tél. : 02 33 20 14 12.

Museum Emmanuel Liais

Visite guidée « Du registre ancien aux bases de données : les processus d’inventaire des

collections du muséum Emmanuel Liais », (par groupe de 10 personnes). Résa à l’accueil. Sam-dim : 14h30, 15h30, 16h30. G. Parc Emmanuel Liais, rue de l’Abbaye. Résa. : 02 33 53 51 61.

Résidence du Préfet Maritime

OE. XIIIe s., Visite libre. Sam-dim : 14h-17h. G. 12 rue des Bastions Tél. : 02 33 92 65 09.

Service historique de la Défense à Cherbourg

OE. - Visite guidée des fonds (par groupe de 12 personnes). Sam-dim : 11h, 14h, 15h30 et 17h.

- Exposition de documents originaux. Sam-dim : 11h-12h30 et 14h-18h30. Résa. Par téléphone ou sur place (pièce d’identité obligatoire). G. Caserne de l’Abbaye, 57 rue de l’Abbaye. Résa. : 02 33 92 65 07.

Temple protestant

OE. PO. Exposition sur l’histoire de la construction du temple (1834-1964) et du protestantisme. Sam : 14h-18h. G. Angle du bd Schuman et de la place Divette Tél. : 02 33 53 04 04.

Théâtre à l’italienne de Cherbourg-Octeville

XIXe s. Visite guidée « Au temps du théâtre d’or ». Dim : 11h, 14h30, 16h, 17h30. G. Place du Général-de-Gaulle.

Coutances

Atelier de l’imagier

OE. Atelier de gravure, xylographie et taille douce avec presses des XVIIIe et XXe s. dans un cadre d’époque, reconstitution d’un atelier de gravure du XVIIIe s. Visite guidée, démonstration d’une impression de gravure « un burin » à la presse à bras, exposition « Le jardin et la plume ». Dim : 14h-19h. G. 9 rue St-Martin. Tél. : 02 33 93 08 90.

Cathédrale de Coutances

XIe-XIIIe s. Visite guidée des parties hautes. Dim :13h30, 15h, 16h30 (groupes de 14 personnes, enfants < 10 ans non admis). Résa. jusqu’au 18 / 09. Résa. : 02 72 88 14 25.

Circuit à Coutances

Visite « Coutances, la modernité et ses racines ». Dim : 14h30. G. RDV sur le parvis de la cathédrale . Tél. : 02 33 19 08 10.

Parc des êvêques

OE. XIe s. Visite guidée à deux voix, sur les patrimoines culturel et naturel du parc. Dim :

14h30. G. RDV place de la Croûte Tél. : 02 33 19 08 10.

Crasville

Église de Grenneville

Mobilier protégé et vue panoramique sur la baie. Visite libre. Sam-dim : 9h-19h. G. La Picoterie.

Crosville-sur-Douve

Château

XVe-XVIIe s. (décor peint de 1689). Visite libre. Sam-dim : 14h-18h. 5 € (G. enfants, étudiants, personnes sans emploi). Tél. : 02 33 41 67 25.

Cuves

Moulin de Cuves

XVIe-XIXe s. Visite guidée du moulin à eau et démonstration de mouture du sarrasin. Sam-dim : 9h-12h et 14h-18h. G. Tél. : 02 33 48 74 06.

Dangy

Église St-Martin

Visite de l’église et présentation du tableau restauré de Guillaume Hébert, « La donation du rosaire à saint Dominique et sainte Catherine » (fin XVIIe s.). Dim : 15h. G.

Donville-les-Bains

Église St-Clair

OE. XVIIe et XVIIIe s. Visite libre. Sam-dim : 10h-12h et 14h-18h. G. Rue Pasteur. Tél. : 02 33 91 28 56.

Ducey

Château des Montgommery

XVIIe s., Visite guidée des pièces du grand pavillon. Sam-dim : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h. G. Rue du Général-Leclerc. Tél. : 02 33 60 21 53.

Ecausseville

Hangar à dirigeables

Visite guidée du hangar à dirigeables destinés à la lutte anti sous-marine. Sam-dim : 10h-18h. 3 €. La Lande. Tél. : 02 33 08 56 02.

Equilly

Logis d’équilly

XIIIe-XVIIIe s. Ancienne seigneurie de la baie du Mont-St-Michel. Visite guidée. Sam-dim :

10h-12h et 14h-18h. 3 € (G. < 10 ans). Tél. : 02 33 61 04 71.

Etienville

Domaine historique d’Etienville

Seigneurie comprenant presbytère (1450), église (XIIIe-XVIIe s.) et château (1650). Visite guidée. Sam-dim : 14h-18h (toutes les demi-heures). Tarif réduit 2 €. Route de l’Église.

Tél. : 02 33 41 05 50.

Fermanville

Église St-Martin

Présentation par le restaurateur M. Roucher des statues classées récemment restaurées. Dim : 11h-12h. G. Place Marie-Ravenel.

Fierville-les-Mines

Moulin à vent du Cotentin

Moulin à vent de 1744, Visite guidée. Atelier « P’tit meunier » de fabrication de farine pour

les enfants. Sam-dim : 14h-17h (20 mn). Tarif réduit 3,30 € (1,60 € pour les 6-25 ans). 23 rue de la Lande. Tél. : 02 33 53 38 04.

Flamanville

De la mine de fer au nucléaire

Visite guidée sur le patrimoine industriel du site, avec une conférence par un ancien mineur et un guide conférencier sur les liens entre les activités passées et actuelles, un tour en bus dans Flamanville à la découverte des lieux de l’activité minière, une visite du musée de la mine. Inscription obligatoire par téléphone ou par mail Sam-dim : 9h-12h et 14h-17h. G. CNPE de Flamanville / Centre d’information du public. Tél. : 02 33 78 70 19.

Fontenay-sur-Mer

Château de Courcy

XVIIe s. Jardins à la française, potager fortifié. Visite guidée des extérieurs. Sam-dim : 14h30, 15h30, 16h30. G. 6 avenue de Courcy. Tél. : 02 33 21 41 10.

Gathemo

La Tourbière du Pré Maudit

OE. Visite guidée sur la faune et la flore de cet espace naturel sensible (bottes indispensables). Sam : 10h30. G. RDV sur la place de l’église à Gathemo. Tél. : 02 33 59 19 74.

Ger

Musée régional de la poterie

Village potier avec trois grands fours-tunnels et plusieurs bâtiments restaurés (ateliers, maison de maître, séchoir…). Ouverture d’un nouvel espace consacré à l’histoire de la communauté des potiers. Atelier de modelage. Sam-dim : 14h-19h. G. Le Placître. Résa. : 02 33 79 35 36.

Granville

Hauts lieux de la Garnison de Granville

P.O. Visite guidée avec des personnes en costumes traditionnels (livret-jeu pour les

enfants). Sam-dim : 15h. G. RDV place Cambernon .

Musée Christian Dior

Visite libre du musée Christian Dior. Sam-dim : 10h-18h30. G. Villa les Rhumbs, rue d’Estouteville. Tél. : 02 33 61 48 21.

Musée d’art et d’histoire de Granville

Visite libre des collections (histoire et ethnographie). Sam-dim : 14h-18h. G. La Haute Ville, 2 rue Lecarpentier. Tél. : 02 33 50 44 10.

Musée d’art moderne Richard Anacréon

Visite libre des collections permanentes et des expositions temporaires. Sam-dim : 11h-18h. Visite guidée. Sam-dim : 15h. G. La Haute Ville, place de l’Isthme. Tél. : 02 33 51 02 94.

Les Dior et Granville, Granville et Dior

Visite guidée. Sam : 15h et dim : 11h, 15h (téléchargement préalable de l’application KitM recommandée). Informations à l’Office de Tourisme. G. RDV à l’entrée du jardin Christian Dior, 1 rue d’Estouteville. Tél. : 02 33 91 30 03.

Gratot

Château de Gratot

XIIIe-XVIIIe s. Visite libre. Sam-dim : 10h-19h. G. 80 rue d’Argouges Tél. : 02 33 45 18 49.

Ermitage St-Gerbold

OE. XVe-XVIIe s. Visite libre de la chapelle et des appartements de l’ermite (visite commentée sur demande). Sam-dim : 14h-18h. G. Route de l’Ermitage. Tél. : 02 33 05 94 17.

Gréville-Hague

La batterie Tourville au Castel Vendon

OE. Conférence sur la batterie Tourville, site de défense du port de Cherbourg des années

1930, jamais achevé, suivie d’une sortie sur le terrain (les souterrains ne seront pas accessibles aux cours de la visite). Places limitées à 25, sur résa. uniquement. Sam : 14h-17h. G. Mairie de Gréville-Hague. Résa. : 06 07 45 17 16.

Maison natale Jean-François Millet

Visite libre des expositions « Gruchy, une souce d’inspiration », « Sous mon arbre », et « Millet sème, Van Gogh moissonne ». Sam-dim : 14h-18h. G. Hameau Gruchy. Tél. : 02 33 01 81 91.

Hambye

Abbaye d’Hambye

XIIe - XVe s. Visite du site, exposition permanente sur l’histoire de l’abbaye, exposition temporaire sur la peinture religieuse dans la Manche : « Tableaux de coeur, au coeur des tableaux. » Sam-dim : 10h-12h et 14h-18h.

- Agnès Archimbaud, restauratrice de peintures sur toile, installe son atelier à l’abbaye. Dim : 14h-18h. G. Route de l’Abbaye. Tél. : 02 33 61 76 92.

Hébécrevon

Eglise St-Martin

Église de la Reconstruction à l’architecture novatrice (vitraux de Paul Bony et Adeline

Hébert-Stevens). Visite libre. Sam-dim : 10h-18h. G. Rue de l’Église.

Hémevez

Eglise

OE. Concert d’Hémévez « Dittersdorf & Beethoven » par l’Orchestre régional de Normandie - Quintette à cordes (2 violons, 1 alto, 1 violoncelle et 1 contrebasse). Sam : 18h. 10 € (G. < 15 ans, demandeurs d’emploi, détenteurs des cartes Cart’@too et Cezam). Résa. : 06 45 63 88 39.

Jobourg

Eglise abbatiale

XIIe s. Visite libre. Sam-dim : 10h-18h. G. Tél. : 02 33 10 00 40.

La Croix-Avranchin

Eglise de la Croix - Avranchin

Visite libre du Mémorial du Pays de la Croix. Sam-dim : 10h-18h. G. Tél. : 02 33 48 33 17.

La Glacerie

Musée Connaissance du Cotentin

Écomusée sur le monde agricole du Cotentin et sur l’ancienne manufacture royale des Glaces, créée par Colbert au XVIIe s. Visite libre du musée et de l’exposition temporaire

« Le grenier revisité ». Sam-dim : 14h30-18h. 2 € (G. < 12 ans). Village de la Verrerie, Hameau Luce. Tél. : 02 33 20 33 33 ou 02 33 22 27 15.

La Haye-du-Puits

Circuit : la Haye-du-Puits

Circuit commenté « La Haye-du-Puits, un bourg en évolution », par un guide-conférencier. Dim : 14h30. G. RDV devant l’Office de Tourisme. Tél. : 02 33 46 01 42.

La Lucerne-d’Outremer

Abbaye de la Lucerne

- XIIe s. Visite libre (avec panneaux explicatifs sur l’histoire du lieu et sa restauration). Sam : 10h-23h et dim : 10h-18h30. Visite guidée, sam : 11h, 14h, 15h30 et dim : 11h, 14h, 16h.

- Balade à la torche. Sam : 21h (torche 2,50 €).

- Démonstration - échange avec Pascal Thomas, sur son chantier de maçonnerie. Sam-dim : 10h-12h30 et 14h-17h.

- Concert de musique vocale « Tu es Petrus » (Brahms, Mendelssohn, Duruflé), par le Madrigal de Condé. Sam : 17h. Droit d’entrée au site 3 €. Tél. : 02 33 60 58 98 ou 07 83 10 75 52.

Le Chefresne

Temple protestant du Chefresne

- Exposition-diaporama photos et explications par Mme de Villars, conseillère presbytérale

(référent patrimoine). Sam à partir de : 14h30. G.

- Projection en plein air, (film « La Ritournelle ») sur le site des temples (sur résa., lun et ven 9h-12h). Sam : 21h. 5 €. Résa. : 02 33 61 17 10 ou 06 35 51 47 56 (Mme Duval).

- Repas champêtre de sam : 18h30-20h30, sur réservation.

- Randonnée commentée « Chemins d’histoire protestante au Chefresne », de 8 km (durée : 4h), dim : 14h30 (verre de l’amitié à la fin). G. Départ du parking des temples.

Village Neufbourg.

Le Ham

Seigneuries du Ham

Visite guidée « Comprendre la féodalité à partir de l’exemple du Ham ». Sam : 10h (terminée par la visite du manoir de Sigosville). G. Place de l’Église. Tél. : 06 87 50 88 76.

Le Mesnil-au-Val

Tour de Barville

OE. Unique vestige du manoir de Gilles de Gouberville. Visite libre ou guidée à la demande par les propriétaires. Sam : 14h-18h et dim : 10h-18h. G. 189 rue du Bourg. Tél. : 02 33 52 54 61.

Le Mont-St-Michel

Abbaye du Mont-St-Michel

Visite guidée de l’abbaye (durée : 1h15). Sam-dim : 9h30-17h (départs réguliers toute la

journée). G. Tél. : 02 33 89 80 00.

Le Vast

Parc du château de la Germonière

OE. Visite libre du parc, site d’une ancienne filature. Sam : 10h-18h et dim : 10h-17h. G. 6 rue des Cascades. Tél. : 06 72 21 63 31.

Lessay

Abbaye de Lessay

XIe s. Visite guidée sur l’architecture, la restauration et le mobilier de l’abbaye de Lessay. Sam-dim : 14h30. G. 1 avenue Paul-Jeanson. Tél. : 02 33 45 14 34.

Magneville

Église de Magneville

XIIe-XVe s. (fonts baptismaux). Visite libre. Sam-dim : 9h-19h. G. Tél. : 02 33 52 26 81.

Méautis

Manoir de Donville

1778. Manoir en bauge (charpente marine).

- Visite guidée. Sam-dim : 10h, 14h, 16h, 18h. 3 €.

- Soirée spectacle sur les fantômes du manoir de Donville. Sam : 20h, 21h30. 10 €. 1 route de la Chapelle. Tél. : 02 33 42 03 22.

Montanel

La forge de Montanel

Ancienne forge en fonctionnement du XIXe s. à 1969. Visite et démonstration. Dim : 14h-18h. G. 15 rue de Rennes. Tél. : 02 33 60 22 39.

Moulin de Roche Garret

XVIIIe s. Visite guidée du moulin qui a fonctionné jusqu’en 1995 (vidéo sur la restauration de la roue). Dim : 14h-18h. 3 €. (G. < 12 ans). Tél. : 02 33 48 36 82.

Montchaton

Circuit à Montchaton

Circuit « De Montchaton à Lingreville, techniques modernes pour saveurs d’antan », présentation des techniques de production agroalimentaire qui assurent la transmission des saveurs traditionnelles, dans un monde agricole en mutation (ferme élevage laitier, production légumes anciens). Sam : 14h30. G. RDV sur le parking de l’église de Montchaton. Tél. : 02 33 47 51 80.

Montjoie-St-Martin

Brittany American Cemetery

Visite libre. Sam-dim : 9h-17h. G. Tél. : 02 33 89 24 90.

Montviron

Château de Bellevue

PO. Visite guidée des extérieurs. Sam : 15h45. G. RDV à la mairie Tél. : 02 33 89 64 00.

Église Notre-Dame

PO. XIIe-XVIIIe s. (mobilier classé). Visite libre. Sam : 10h-18h et dim : 11h-18h. Visite guidée (durée : 45 mn). Sam : 14h30 et dim :15h.

- Concert avec la Chorale Free Gospel d’Avranches (35 chanteurs). Sam : 20h30. G.

Tél. : 02 33 89 64 00.

Mairie

PO. - Circuit en liberté à la découverte du patrimoine, (fiche guide au point d’accueil à la

mairie). Sam-dim : 10h-18h.

- Exposition artistique (photos de Sylvie Thuilliez, dessins, tableau), exposition de vieux outils agricoles. Panneau sur l’histoire et le patrimoine de la commune. Spectacle « Mémoires de poilus » avec lecture de correspondances et chansons d’époque (durée :

40 mn). Dim : 17h. G. Tél. : 02 33 89 64 00.

Manoir de Mizouard

PO. Visite guidée des extérieurs. Sam : 14h30 et dim : 15h. G. RDV au village de Mizouard (parking fléché). Tél. : 02 33 89 64 00.

Visite de villages de la commune

PO. - Visite guidée du quartier de la gare très actif entre fin du XIXe s. et 1950. Dim : 14h.

- Visite guidée des villages de La Colomberie et de Pont-Oury, (évocation des familles Lecomte et Turgot). Dim : 16h. (Parking fléché au village de La Colomberie). G. RDV au parking de la gare. Tél. : 02 33 89 64 00.

Moon-sur-Elle

Fabrique de carrelages en terre cuite

Visite guidée de la fabrique artisanale. Sam : 10h30-12h et 14h-17h30. G. 3 La-Croix-sous-l’Ange. Résa. : 02 33 56 83 31.

Mortain

Collégiale St-Evroult

XIe-XIIIe s. Visite guidée (dont salle du trésor et chrismale). Dim : 15h, 16h30. G. Place de la Collégiale. Tél. : 02 33 59 19 74.

La petite chapelle St-Michel

OE. Lieu de mémoire des combats d’août 1944. Visite libre de la chapelle (statue en bois XVe s. autel polychrome, occulus avec blason d’Eisenhower). Dim : 15h-18h. G. Rue de la Petite Chapelle. Tél. : 02 33 59 19 74.

Omonville-la-Petite

Maison Jacques Prévert

Visite libre de la maison, du jardin et de l’exposition « Dans ma maison, vous viendrez... De la Provence à la Normandie, Jacques Prévert nomade de toujours ». Sam-dim : 11h-18h. G. Le Val. Tél. : 02 33 52 72 38.

Omonville-la-Rogue

Manoir du Tourp

Maison de la Hague

- Atelier créatif avec réalisation d’un support artistique, en lien avec une chanson ou un conte traditionnels du Cotentin. Dim : 13h30, 15h30.

- Visite musicale « Le Tourp en chansons », par l’association La Loure de l’exposition

« Cotentin, mémoire en chansons ». Dim : 11h, 15h, 16h30. G. Tél. : 02 33 01 85 89.

Périers

Circuit à Périers

- Visite guidée « Périers, un patrimoine en renouvellement » sur les architectures de la

Reconstruction de la commune et les nouveaux équipements dans des bâtiments réhabilités ou tenant compte des préoccupations liées au développement durable. Sam : 14h30 (présentation du Pôle Enfance en présence des élus en fin de journée). G. RDV à l’ancienne gare de Périers. Tél. : 02 33 47 82 57.

Picauville

Salle Tom Porcella

Tourisme info ou médiathèque. Exposition photographique sur l’architecture des constructions de notre commune entre 1900 et 2000, encore existantes à ce jour.

Sam-dim : 14h-17h. G. Rue de la Marne ou place Général-de-Gaulle. Tél. : 02 33 41 03 19.

Pirou

Château fort de Pirou

XIIe s. Visite libre (avec guide pas à pas). Sam-dim. : 10h-12h et 14h-18h30. La tapisserie de « Pirou », broderie à la manière de la Tapisserie de Bayeux, présente la conquête de l’Italie du Sud par les Normands. 3 €. Tél. : 02 33 46 34 71.

Poilley

Abbaye de Montmorel

Visite libre des extérieurs. Dim : 14h30-17h. G.

Pontorson

Hôtel Montgomery

Manoir anglo-normand de 1526. Visite guidée encadrée par l’Office de Tourisme de Pontorson. Sam : 10h, 14h. G. 13 rue Couesnon. Résa. : 02 33 60 20 65.

Office de Tourisme de Pontorson

Visite guidée encadrée par l’Office de Tourisme de Pontorson. Sam : 10h, 14h. Résa. par téléphone ou courriel. G. Place de l’Hôtel-de-Ville. Résa. : 02 33 60 20 65.

Portbail

Découverte de Portbail

Visite guidée. Sam : 14h30. G.

Querqueville

Chapelle St-Germain

Visite guidée. Dim : 15-16h. G. Rue de l’église. Tél. : 02 33 01 65 00.

Regnéville-sur-Mer

Château de Régneville-sur-Mer

XIVe s. Visite libre. Sam-dim : 14h-18h. Exposition « Les moissons de la mer » sur l’exploitation des algues. G. 2 route des Fours à chaux. Tél. : 02 33 46 82 18.

Musée de Régneville

Les fours à chaux du Rey XIXe s. Visite libre (parcours sonore et insolite), des fours à chaux et des expositions « Du calcaire à la chaux » et « Regnéville, port d’échouage » sur l’histoire maritime de Regnéville qui fut jadis l’un des ports importants du Cotentin. Sam-dim : 14h-18h30. G. 14 route des Fours à chaux. Tél. : 02 33 46 82 18.

Remilly-sur-Lozon

Château de Montfort

XVe s. Visite libre des vestiges (diaporama sur les restaurations) et exposition « Les fibres végétales, de la tradition vers la modernité ». Sam-dim : 14h30-18h30. G. 8 le Château de Montfort. Tél. : 02 33 55 99 85.

Réthoville

Moulin à eau de Marie Ravenel

XVIIIe s. Visite libre du moulin (vente de pain fabriqué sur place, appeler au préalable pour assister à la boulange). Sam-dim : 14h-17h30. G. La Coudrairie. Tél. : 02 33 54 56 18.

St-Aubin-de-Terregatte

Église de St-Aubin-de-Terregatte

Clocher de 1836. Visite libre. Sam-dim : 8h-18h. G. Tél. : 02 33 48 42 07.

Manoir de Dougeru

Manoir jadis fortifié, pigeonnier, chapelle reconstruite en 2000. Visite libre. Sam-dim : 10h-17h. G. Tél. : 02 33 89 62 10.

St-Clément-Rancoudray

La Tourbière de la Lande Mouton

Sortie nature avec un animateur à la découverte des espèces (plantes carnivores...) qui peuplent cet espace naturel sensible. Sam : 15h30. G. Parking du site (direction indiquée à partir du bourg de St-Clément). Tél. : 02 33 59 19 74.

St-Côme-du-Mont

Église des saints Côme et Damien

XIIe s. Visite libre. Sam-dim : 9h-18h. G. Tél. : 02 33 42 41 87.

Maison du parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin

- Visite libre des collections permanentes, de l’exposition « En cours d’(éco) construction » et du jardin pédagogique (petits aménagements pour accueillir la faune et la flore sauvages dans son jardin). Sam-dim : 10h30-12h30 et 14h-17h30.

- Visite guidée « Des marais à découvrir ». Dim : 10h. Résa. : 02 33 71 65 30.

- Visite guidée « Les marais ? Pas si sauvages ! ». Dim : 15h. Résa. : 02 33 71 65 30. G.

- Balade en attelage et visite guidée « Dune, bocage, marais : des paysages au coeur de la guerre ». Sam : 13h30. 17,50 €. 3 village Ponts-d’Ouve. Résa. : 02 33 71 65 30.

St-Fromond

Église abbatiale

XVe s. Visite guidée. Dim : 14h-18h. G. Tél. : 02 33 55 96 98.

St-Georges-de-Rouelley

La Fosse Arthour

Visite guidée de cet espace naturel sensible, marqué par la légende du roi Arthur. Dim : 10h30. G. RDV sur le parking près de la vieille auberge. Tél. : 02 33 59 19 74.

St-Germain-le-Gaillard

Manoir de Bunehou

XIVe-XVIIe s. Visite guidée. Sam : 14h30, 16h30 et dim : 10h30, 14h30, 16h30. Au programme : l’histoire, l’architecture et les salles dernièrement restaurées. Promenade libre dans les jardins. 3 € (G. < 18 ans). Tél. : 02 33 93 54 48.

St-Gilles

Église St-Gilles

XIIIe s., vitraux de 1954. Visite libre. Sam-dim : 8h-18h. G. Tél. : 02 33 56 63 16.

St-Hilaire-du-Harcouët

La Verrière

- Exposition « Chaumières et Modernité XIXe et début XXe s. », animations sur la faune et la flore. Sam-dim : 14h-18h.

- Petit marché sur le thème de la pomme. Dim : 14h-18h. G. 37 Bd Gambetta. Tél. : 02 33 49 13 43.

St-Jacques-de-Néhou

Manoir de Gonneville

Ferme manoir des XIIIe-XVIe s. Visite libre. Sam-dim : 14h-18h. G.

St-James

Site du Bas des rivières

Visite libre du sentier racontant l’histoire des anciennes filatures et des Tricots Saint-James. Sam : 10h-12h30. G. Tél. : 02 33 89 62 38.

Sortie patrimoine de véhicules anciens

Balade de 15 à 20 véhicules anciens. Dim : 9h30. G. Départ salle Patton. Tél. : 02 33 48 62 38.

Sur les pas de la Liberté

PO. Circuit libre de randonnée de 7 km, de St-James au cimetière militaire de Montjoie-St-Martin. Avec panneaux sur la libération de St-James. Sam : 10h-18h et dim : 10h-12h30. G. Départ place du Calvaire. Tél. : 02 33 89 62 38.

Saint-Lô

Archives départementales de la Manche

Exposition « Une histoire de Marin. Archives et souvenirs de Marin-Marie (1901-1987) ».

Sam : 14h-18h. G. 103 rue Maréchal-Juin. Tél. : 02 33 75 10 10.

Centre Hospitalier Mémorial de St-Lô

Visite guidée « Un bâtiment classé tourné vers l’avenir » de cet hôpital phare de la Reconstruction par Aurélie Barnier (historienne de l’art et critique d’art). Durée : 2h. Sam : 10h. G. 715 rue Dunant. Résa. : 02 33 06 30 20.

Église protestante unie

Visite libre. Sam-dim : 14h-18h. G. 6 rue Fontaine Venise. Tél. : 02 33 55 15 00.

Haras national de St-Lô, pôle hippique

Visite libre des écuries, du centre technique, des différentes infrastructures, de l’espace découverte avec les voitures hippomobiles, la sellerie d’honneur et l’exposition estivale, découverte du nouvel espace ludique pour les enfants. Sam-dim : 14h-18h. G. Épreuves du National Élite d’Attelage. G. 437 rue Maréchal-Juin. Résa. : 02 14 29 00 17.

Le Normandy

PO. Bâtiment de 1806 abritant aujourd’hui une scène de musiques actuelles. Visite guidée « Le Normandy d’hier, d’aujourd’hui et de demain » (salle, loges, bureaux, charpente historique en bois. Dim : 14h-18h. G. Place du Champ-de-Mars. Résa. : 02 33 57 60 96.

Médiathèque municipale

OE. Promenade littéraire « Au pied de l’arbre » (à partir de 6 ans, durée : 1h15. Sam : 14h,

16h. G. RDV à la médiathèque, place du Champ-de-Mars. Résa. : 02 33 72 52 53.

Musée des Beaux-Arts et d’histoire

Visite libre des collections (peintures, tapisseries, dessins), de l’espace muséographique « Les Hommes font l’Histoire de St-Lô » et de l’exposition « Collectionneur #1 : Daniel Hurstel ». Sam-dim : 14h-19h. G. Centre culturel Jean Lurçat, place du Champ-de-Mars. Tél. : 02 33 72 52 55.

Musée du bocage normand, Ferme de Boisjugan

Exposition sur l’histoire des hôpitaux à St-Lô. Sam-dim : 13h30-18h30. (Pour les JEP). G.

Ferme de Boisjugan, bd de la Commune Tél. : 02 33 56 26 98.

Préfecture de la Manche Hôtel de la préfecture

OE. Visite guidée de cet édifice de la Reconstruction (mobilier années 50). Exposition intitulée « Le bâti ancien de la Manche ». Dim : 10h-12h30 et 14h-18h. G. Place de la Préfecture. Tél. : 02 33 75 49 50.

Temple réformé

Visite libre du temple de 1955 et de l’exposition « 50e anniversaire de la mort d’Albert Schweitzer ». Sam : 14h-18h. G. 6 rue Fontaine Venise. Tél. : 02 33 55 15 00.

St-Lô-d’Ourville

Manoir du Parc

XIIIe et XVe s. Visite guidée des extérieurs du manoir et des intérieurs de la grange, de la chapelle, du moulin et des parties fortifiées du logis. Sam-dim : 14h-18h. G. Tél. : 02 33 94 02 22.

St-Marcouf

Musée de la batterie de Crisbecq

Visite libre (durée : 1h) avec un plan (en français, anglais, allemand, hollandais, italien

et espagnol). Sam-dim : 10h-18h. Tarif réduit 5 €, G. < 12 ans. Route des Manoirs. Tél. : 06 68 41 09 04.

St-Martin-le-Hébert

La Cour

Manoir fortifié des XVe et XVIIe s. Visite guidée (cour, colombier, boulangerie, lavoir intérieur, salle basse avec cheminée, anciens jardins en terrasse). Sam : 14h-18h (dernier départ : 17h30). 2 € (1 € pour les 12-18 ans, G. < 12 ans). Hameau Couppey-de-Haut.

Tél. : 01 45 07 10 63.

St-Maurice-en-Cotentin

Circuit sur St-Maurice-en-Cotentin

Circuit pédestre de 5 km, « Les diversités du patrimoine », sur le patrimoine de la commune (exposition à l’église, fontaine du Bienheureux-Thomas-Hélye, bouilleur de cru, ferme de l’Hôtel Fauvel avec dégustation des produits du terroir, jardin de la Bizerie). Sam : 10h-17h. G. Église XVIIe s. Visite libre de l’église (statuaire, mobilier, inscriptions funéraires) et de l’exposition de peintures. Présentation des projets de restauration de l’édifice. Sam : 10h-17h. G.

Ferme Hôtel Fauvel

Visite de la ferme. Sam : 10h-17h. G. Tél. : 02 33 04 62 28.

Jardin de la Bizerie

Visite libre du jardin (sélection bas normande dans « le Jardin préféré des Français en

2014 »). Sam : 10h-17h. G. Tél. : 02 33 04 94 56.

St-Michel-de-Montjoie

Parc-Musée du Granit

Visite libre du parc musée avec sa carrière reconstituée, démonstration de taille de granit.

Sam-dim : 14h-18h. G. Tél. : 02 33 59 02 22 ou 07 61 13 40 64.

St-Pair-Sur-Mer

St-Pair-sur-Mer

Balade théâtralisée avec l’association Espace Théâtre à la découverte du patrimoine

historique de la ville. Sam : 20h30. G. Office de Tourisme, 85 route de Granville. Tél. : 02 33 50 52 77.

St-Sauveur-le-Vicomte

Abbaye Ste-Marie-Madeleine-Postel

- Visite guidée de l’abbaye Ste-Marie-Madeleine-Postel. Sam : 17h. Tél. : 02 33 95 01 26.

- Chasse au trésor. Dim : 15h. Tél. : 02 31 95 01 26.

Château médiéval

- Xe-XVe s. Visite guidée (durée : 1h15) du donjon, de la cour des prisons et du logis

Robessart. Sam : 11h, 15h, 16h30, 18h. G. Le Vieux Château. Résa. : 02 33 21 50 44.

- Chasse au trésor. Dim : 15h. RDV à l’Office de Tourisme. Résa. : 02 31 95 01 26.

Circuit « Un guide nommé Barbey d’Aurevilly »

Visite guidée. Dim : 18h. RDV à l’Office de Tourisme. Tél. : 02 31 95 01 26.

Le jardin de Pamela

Visite libre de ce jardin de collection de 2 000 m², aux formes et aux couleurs contrastées. Sam : 15h30-18h et dim : 10h-12h30 et 15h30-18h. 4 €. Le Clos, rue Croix d’Épines. Tél. : 02 33 41 69 95.

Musée Barbey d’Aurevilly

Visite libre de l’exposition permanente « Barbey d’Aurevilly contre son temps ». Sam-dim : 12h-18h. G. 64 rue Bottin-Desylles. Tél. : 02 33 41 65 18.

St-Symphorien-des-Monts

Parc St-Symphorien-des-Monts

Visite libre du parc des XVIIIe-XIXe s. (chaumière du XVIe s, petite maison en chaume de 1830) et de l’allée des Cartésières, monument mégalithique funéraire datant de 3 500 ans avant Jésus-Christ. Dim : 11h-18h. 8 € (5 € pour les 5-18 ans, G. < 5 ans). Tarifs spécifiques familles et groupes. Parc St-Symphorien-des-Monts. Tél. : 02 33 51 64 09.

St-Vaast-la-Hougue

Fort de la Hougue

Visite libre de la Tour de la Hougue (conçue par Vauban). Sam-dim : 9h30-12h et 13h30-19h. G. Accès par la Porte-aux-Dames. Tél. : 02 33 88 62 30.

Île Tatihou

Visite guidée « Quel patrimoine pour Tatihou demain ? ». Sam : 11h10-12h30 et 15h10-16h30 et dim : 11h15-12h30 et 15h15-16h30. Réservation passage bateau obligatoire. G.

Tél. : 02 33 54 33 33.

Ste-Mère-Eglise

Ferme-Musée du Cotentin

Ancienne ferme manoir. Visite libre des bâtiments (salle commune, laiterie, charreteries…) et découverte du parc agricole avec les animaux de race locale, vergers de sauvegarde (pommiers, poiriers) et le potager. Sam-dim : 14h-19h. G. 1 chemin de Beauvais. Tél. : 02 33 95 40 20.

Ste-Suzanne-sur-Vire

Église de Ste-Suzanne sur-Vire

OE. PO. XVe s. Visite libre à la découverte de l’église, du parc et de l’ancien port. Sam-dim : 10h-12h et 14h-18h. L’église sera éclairée, sam : 20h30-23h (avec diffusion de musique). G.

Servon

Église St-Martin

XVIIIe s. (lambris de plafonds peints des XVIe-XVIIIe s.). Visite libre. Sam-dim : 10h-18h. G. Tél. : 02 33 60 25 44.

Surtainville

A la découverte du patrimoine de Surtainville

Randonnée de 6 km (sous-forme de rallye pédestre), à la découverte du patrimoine surtainvillais. Dim : 14h30. G. RDV place de la Mairie. Tél. : 06 31 93 74 99.

Tocqueville

Château de Tocqueville

XVIe-XIXe s. Visite libre des extérieurs et de l’exposition sur Alexis de Tocqueville. Découverte du fonctionnement du four à pain. Sam-dim : 14h-18h. G. 42 rue Alexis-de-Tocqueville. Tél. : 02 33 53 31 43.

Torigni-sur-Vire

Collège Albert-Camus

Découverte des oeuvres créées dans le cadre du 1% artistique. Lun-ven : 9h-17h. G.

Rue du Bon-Fossé

Visite de Torigni-sur-Vire

Visite de l’intérieur du château, de la cour aux canons, des étangs, du fameux Mur Grimaldi. Visite de la ville de Torigni-sur-Vire et du château des Matignon et des sites incontournables de la célèbre famille des Matignon. Vous vous baladerez dans les rues de la ville accompagnée d’une guide qui vous contera légendes et anecdotes qui ont ponctué l’histoire de la ville (inscription nécessaire). Sam-dim : 10h, 14h. G. Rue Victor-Hugo. Réas. : 02 33 77 42 22.

Tourlaville

Château des Ravalet

- Château Renaissance, remanié au XIXe s. Visite guidée du château (salle des gardes, salle à manger, salons, chambre bleue). Sam : 17h. - Visite guidée du domaine labellisé éco-jardin, (parterres, pièces d’eau, serre à rocaille). Dim : 17h. G. Tél. : 02 33 87 89 13.

Église Notre-Dame

Visite guidée de l’église. Dim : 14h30. G. Avenue de Verdun. Tél. : 02 33 88 15 15 ou 02 33 88 15 15.