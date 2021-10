L'île du large Saint-Marcouf, en vedette sur France 2

Après les monuments préférés des Français, Stéphane Bern s'intéresse ce samedi 19 septembre à des joyaux du patrimoine, restaurés par des associations qui se battent pour éviter leur disparition. L'émission "Sauvons nos trésors" va présenter neuf projets, parmi lesquels celui de l'association des Amis de l'Ile du Large Saint-Marcouf.

Depuis 2008, elle s'attache à la restauration de l'île et de ses fortifications, érigées sous Napoléon Ier et Napoléon III, et abandonnées depuis 60 ans, aujourd'hui devenues des abris pour les oiseaux. Chaque été, une centaine de bénévoles se relaye pour poursuivre le chantier. Parmi eux, de nombreux jeunes, pour certains en réinsertion. Un vrai dépaysement sur cette île, à 12 km de Grandcamp-Maisy au sud et Saint-Vaast-La-Hougue au Nord, la seule île entre Cherbourg et Dunkerque.

Maud Fontenoy la marraine

"Amitié, audace et aventure : c'est ce qui représente ce chantier... Nous vivons sans eau courante ni électricité, parfois aux prises avec le vent et la pluie" souligne Hugues Dupuy, porte-parole de l'association. Il interviendra en direct dans l'émission de samedi, tournée au Palais de l'Elysée et à l'Hôtel de la Marine :

Hugues Dupuy Impossible de lire le son.

Chaque projet est parrainé par une personnalité. La navigatrice Maud Fontenoy a choisi l'île normande, qui sera présentée au cours d'un un reportage de 8 minutes.

Les téléspectateurs voteront en direct pendant l'émission. A la clé, trois bourses de 10.000 euros pour les trois premiers projets, et 10.000 euros supplémentaires attribués par France 2 pour le gagnant.

BONUS AUDIO - Notre reportage de juin 2014, "Saint-Marcouf, première terre libérée le 6 juin 1944"





Saint-Marcouf, première terre libérée Impossible de lire le son.