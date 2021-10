Coupe du monde de rugby : le coach de Rouen Richard Hill se souvient

"Je pouvais dire au revoir à l'équipe d'Angleterre" Richard Hill

"Je me souviens avoir rencontré les Fidji en novembre 1989. C'était un contexte particulier puisque je faisais mon retour en équipe nationale après avoir passé deux ans sans être sélectionné alors que j'avais été capitaine précédemment. Je venais de prendre un carton rouge en club et je savais que si je m'en prenais un ce soir là, je pouvais dire au revoir à l'équipe d'Angleterre. Or, à l'époque les Fidjiens étaient de gros plaqueurs. Le demi de mêlée d'en face n'arrêtait de me plaquer à retardement. Les Fidji pénalisés par deux cartons rouges, on a remporté ce match. Mais face à ce genre d'équipe il y a toujours de la casse et des blessés. Les gars dans les vestiaires sont cuits. D'ailleurs c'est ce qui m'inquiète pour ce soir, il va falloir éviter les blessures."