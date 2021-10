Insolite : ils parachutaient des kebabs en prison à Rouen

Ce jeudi après-midi, les policiers de l'unité d'Assistance Administrative et Judiciaire patrouillent autour de l'enceinte de la maison d'arrêt de Bonne Nouvelle. Arrivés rue aux Anglais, ils remarquent deux individus avenue Jean Rondeaux, distants à une vingtaine de mètres l'un de l'autre et qui se retournent sans cesse.

Cinq kebabs sous cellophane

L'un d'eux porte un sac plastique. Le second le prend et s'apprête à le lancer par dessus le mur d'enceinte de la prison. Mais le premier, à la vue des policiers, siffle pour avertir son complice. Les deux finissent par prendre la fuite à pied. Ils abandonnent le sac en cours de route et finissent par être interpellés rue Sablée.

Dans le sac sont retrouvés cinq kebabs sous cellophane. Un peu plus loin, près du centre de tri de La Poste, une voiture au moteur tournant est retrouvée avec, au sol, un rouleau de cellophane. L'un des suspects expliquent qu'ils allaient utiliser la voiture pour s'enfuir le plus vite possible après avoir envoyé les kebabs en prison.

Recherché par la police

Agés de 19 ans et domicilié l'un à Rouen, l'autre à Notre-Dame-de-Bondeville, les deux ont été interpellés. Le premier faisait l'objet d'une fiche de recherche pour port d'arme blanche, conduite sans permis et détention et usage de faux documents administratifs.