Zagreb (AFP). La Croatie annonce des capacités d'accueil saturées après l'arrivée de 13.000 migrants

Le ministre croate de l'Intérieur, Ranko Ostojic, a déclaré vendredi que les capacités d'accueil de la Croatie étaient "saturées", après l'entrée sur son territoire de 13.000 migrants depuis mercredi matin. "Nous avons jusqu'à présent enregistré 13.000 migrants sur le territoire de la Croatie, ce chiffre indique que nos capacités d'accueil sont saturées", a déclaré le ministre, cité par la chaîne de télévision N1. "Je dois souligner que notre devoir est de les enregistrer en vertu des règles européennes. Ces gens peuvent demander la protection de la Croatie et notre but principal en ce moment est de stabiliser l'accueil et d'aider ceux qui ont besoin d'aide et qui sont déjà là". "Nous avons fermé les postes-frontière car nous sommes confrontés à un grand nombre d'entrées", a ajouté M. Ostojic. Le nombre de migrants, dont des réfugiés fuyant les conflits au Moyen-Orient, qui entrent en Croatie en provenance de la Serbie ne tarit pas. Selon la télévision nationale serbe (RTS), trente autobus transportant des migrants sont arrivés dans la nuit de jeudi à vendredi à Sid, ville toute proche de la frontière avec la Croatie. De là, les migrants poursuivent leur route à pieds et franchissent la frontière à travers champs. Les autorités croates ont décidé jeudi de fermer "jusqu'à nouvel ordre" sept des huit passages frontaliers avec la Serbie. Cette décision maintient la pression sur l'Union européenne, dont les dirigeants se retrouvent la semaine prochaine pour tenter de surmonter leurs divisions face à cette crise. La Croatie est la nouvelle route vers l'Europe occidentale après le verrouillage de la frontière serbo-hongroise, théâtre mercredi d'affrontements entre migrants excédés et forces de l'ordre. De son côté, la Hongrie a commencé à poser une clôture de barbelés à sa frontière avec la Croatie pour se protéger des migrants voulant rejoindre l'Europe de l'Ouest, a annoncé vendredi le Premier ministre hongrois, Viktor Orban. "Les travaux ont commencé pour construire la fermeture matérielle de la frontière () Il semble que nous puissions nous reposer sur personne", a déclaré M. Orban dans un entretien à la radio publique après l'afflux de milliers de migrants en Croatie voisine depuis jeudi. "Six cents soldats sont déjà sur les lieux, 500 vont arriver dans la journée, et plusieurs centaines au cours du week-end. 200 agents de police ont été assignés à la frontière", a-t-il déclaré. "La route des Balkans de l'ouest existe toujours. Le fait que la frontière serbo-hongroise soit désormais close n'a pas stoppé les nouvelles arrivées", a indiqué le chef de gouvernement conservateur. Selon la police, 453 migrants, essentiellement syriens et afghans, sont entrés illégalement en Hongrie depuis la Croatie jeudi.

