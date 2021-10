Expo de la Foire de Caen : la Route 66 comme si vous y étiez

Chaque année, c'est un véritable défi que se lancent les équipes techniques de Caen Event, organisatrice de la Foire internationale de Caen : recréer l'essence d'un territoire, afin de permettre au public d'en appréhender toutes les facettes. Plus qu'un simple décor, c'est une ambiance qu'il faut parvenir à faire vivre. Et une histoire à raconter. Celle, avec un grand H, de la Route 66 qui traverse les États-Unis d'est en ouest. C'est cette diagonale, de Chicago à Santa Monica, que le visiteur va pouvoir emprunter tout en restant sur le sol normand. Au travers d'une première salle, la construction de l'axe mythique lui est présentée. Du début des travaux, en 1926, à son empierrement en 1938, et jusqu'à son déclassement en 1985. Une occasion aussi de découvrir les huit états qu'elle traverse, et leurs principales villes comme Springfield, Santa Fe, Albuquerque, Flagstaff, Kingman ou encore Los Angeles. Mais également de changer trois fois de fuseaux horaires !

Un motel reconstitué dans l'expo

"Le visiteur arrivera ensuite dans une petite ruelle de Chicago, au cœur des années 20. C'est l'époque de la prohibition et de ses gangsters", raconte avec un enthousiasme non dissimulé Pascal Hennebert, le directeur de la communication et des événements de Caen Event. Dans son voyage, le public ne manquera pas de faire une halte au "Blue Motel 66", reconstitué pour l'occasion, avec ses néons caractéristiques et ses voitures américaines garées devant. "Sur la 66, on trouve des motels tout au long de la route et on s'y arrête pour la nuit. Pas besoin de réserver. S'il n'y a pas de place dans un, vous allez dans un autre", explique celui qui est devenu un spécialiste, en préparant l'exposition. À l’intérieur, la part belle est faite au cinéma américain et plus particulièrement aux films tournés sur la Route 66, comme Easy Rider réalisé par Dennis Hopper, ou qui en ont en tout cas croisé le chemin. "Je pense notamment à Psychose ou à Forrest Gump".

Autre halte incontournable du parcours : la station-service "un peu délabrée, paumée, dans ce désert". Motos et voitures y sont présentées dont une Mustang des années 60 en réparation, prête à partir à la peinture. Le bâtiment, en son sein, est lui prétexte à accueillir un musique store.

Un détour par Las Vegas

Dans ses pérégrinations, le visiteur arpente ensuite les rues d'une ville fantôme, aux allures de western. Ces fameuses "ghost town", abandonnée au fur et à mesure de la disparition de la Route 66. "Nous y évoquerons le trentième anniversaire cette année du film Retour vers le futur. Les fans attendent le retour de Marty McFly et de Doc au mois d'octobre 2015 !", s'amuse Pascal Hennebert. L'exposition est aussi l'occasion pour le public de découvrir le mythique Bagdad Café et de s'y arrêter pour boire un verre tout en écoutant de la musique country ou en profitant des concerts live l'après-midi. Plus surprenant : les curieux peuvent aussi faire étape à Las Vegas, qui ne figure pourtant pas sur le tracé historique de la Route 66. "Mais comment passer si près et ne pas s'y arrêter ?", défend le directeur de la communication et des événements de Caen Event. Dans cet espace dédié, Dale Murdock, célèbre sculpteur sur sable présente son travail, animé par un mapping vidéo, c'est-à-dire une projection lumineuse. "Et pendant la Foire, il sculptera devant le public, façon Santa Monica qui marque la fin de la Route 66". Une mise en scène millimétrée, travaillée depuis des mois, à l'affût du moindre élément en rapport avec le thème que ce soit sur la toile, dans les brocantes ou directement importé des États-Unis ! Une imagination de tous les jours.

Coût. 170 000€. C'est le budget consacré à l'exposition événement de la Foire cette année. Un montant qui résulte d'un montage financier optimisé grâce à des partenaires mécènes.