Ces Normands de la Route 66

Au quotidien, Colette et Fernand Lefebvre vivent à Caen. Ce couple de retraités s'est offert en juin le voyage d'une vie, en groupe par bus, à la découverte des USA. "2 500€ par personne, tout compris au départ de chez nous", indique Colette. "On voulait voir l'Amérique ! Je savais que c'était grandiose", poursuit son mari. Même désir chez Nelly et Daniel Forafo. Cherbourgeois de naissance, ancien étudiant caennais, aujourd'hui installé à Dunkerque (Nord), ce dernier a profité du dixième anniversaire de son mariage pour réaliser ce vieux rêve. Et à en juger par ce qui pétille dans ses yeux, le couple est tout simplement… ébahi ! Quoiqu'un tantinet moins par la Route 66 en elle-même. "Je suis un peu déçu. Ça n'est pas ce que je m'imaginais. Je voyais ça un petit peu à la française, à l'ancienne : une petite route sinueuse. Or, on a là ce qui correspond chez nous quasiment à une autoroute "!, indique Daniel Forafo. "Mais cela reste mythique", nuance-t-il.

Une route folklorique

Un constat que partage Jacques-Louis Lacan, ancien journaliste de France 3 Basse-Normandie, installé aujourd'hui à Albuquerque (Nouveau-Mexique) et marié à Carol Connor, juge fédérale américaine, moitié sioux, rencontrée… à Caen, autour d'un verre de Beaujolais Nouveau. La Route 66 ? "Ce qu'il en reste", sourit-il. "C'est une route qui est aujourd'hui très folklorique. Même si c'est un mélange de liberté et d'idéal. C'est l'aventure et l'inconnu", note de son côté Charles Chemery. À 38 ans, ce Caennais, musicien professionnel, vit à Los Angeles, aux confins de la 66, depuis maintenant seize ans. Ce fils "d'une vieille famille de médecins normands" a même, il y a deux ans, acquis la nationalité américaine. "Je suis français, fier de mon pays. D'ailleurs ici, français, il n'y a pas plus exotique", s'amuse-t-il avant d'affirmer :"Ici, tout est possible. Les gens te donnent ta chance". En somme, un concentré de rêve américain.