"En camping-car sur la Route 66, c'est la liberté"

Quelle est votre formule ?

"Le circuit organisé et accompagné en camping-car. Nos clients parcourent la Route 66 d'Est en Ouest et découvrent ainsi en 25 jours une grande partie des États-Unis, avec ces paysages très variés, des étendues céréalières au désert sans oublier les roches rouges. Nous ne roulons jamais en convoi. Chacun va à son rythme et se retrouve le soir, autour d'un briefing, pour la présentation de l'étape du lendemain et de ses points d'intérêt. C'est une offre qui peut séduire autant en duo qu'en famille. Et en cas de problème, les accompagnateurs Thellier Voyages sont là !"

Quels sont les avantages ?

"L'avantage principal, à l'inverse du voyage en autocar qui est une course contre la montre permanente, c'est que le camping-car, c'est la liberté. Vous partez à l'heure que vous voulez, vous vous arrêtez le temps que vous voulez pour visiter… Avec notre formule, vous ne ratez pas l'essentiel, nous vous indiquons tous les points d'intérêt du parcours. Des visites guidées sont aussi prévues. En bref, tout est organisé, mais c'est en toute liberté. "

Pratique. 1 rue de l'avenir à Carpiquet. Tél. 02 31 80 06 00. www.thelliervoyages.com. Sur la foire, à la sortie de l'expo-événement.