Bagdad (AFP). Nouveaux attentats de l'EI à Bagdad: au moins 14 morts

Au moins 14 personnes ont été tuées et 55 autres blessées jeudi à Bagdad dans des attentats revendiqués par le groupe extrémiste sunnite Etat islamique (EI), ont rapporté des responsables des services de sécurité et de santé. Une attaque a été perpétrée près de l'entrée d'un marché non loin de la place Tayran. La plupart des victimes étaient des civils, mais un moins un policier a été tué. L'autre attentat a visé la place Wathba, dans le centre de Bagdad, devant des bureaux de l'administration où des retraités faisaient la queue pour toucher leurs pensions. Ces attentats ont eu lieu à 25 minutes d'intervalle, a précisé la police. Ils ont été revendiqués par l'EI, qui a affirmé dans un communiqué sur internet qu'ils avaient été menés par deux kamikazes qu'il n'a pas identifiés. Les places Tayran et Wathba se trouvent dans des secteurs mixtes chiites-sunnites. L'EI vise fréquemment des lieux de rassemblement, comme des cafés et des commerces, dans des quartiers chiites, que ces jihadistes sunnites considèrent comme hérétiques. Le 16 août, un attentat à la voiture piégée avait fait 11 morts et 68 blessés à Sadr City, un quartier à majorité chiite du nord de Bagdad. Deux jours auparavant, l'explosion d'un camion piégé sur un marché de Sadr City avait fait 54 morts et des dizaines de blessés. L'attentat avait été revendiqué par l'EI. Les forces irakiennes, soutenues par une coalition internationale menée par les Etats-Unis, ainsi que par l'Iran, sont parvenues à reprendre aux jihadistes du terrain ces derniers mois mais une majorité de l'ouest du pays demeure sous le contrôle du groupe jihadiste.

