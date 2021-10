Bagdad (AFP). Irak: 14 morts dans deux attentats à Bagdad

Au moins 14 personnes ont été tuées et 55 autres blessées jeudi dans des attentats à Bagdad, ont rapporté des responsables des services de sécurité et de santé de la capitale irakienne. Les explosions ont frappé les places Wathba et Tayran dans le centre de Bagdad. Les attentats n'ont pas encore été revendiqués mais en général ils sont le fait du groupe jihadiste Etat islamique (EI), qui s'est emparé à partir de juin 2014 de larges pans du territoire. Les forces irakiennes, soutenues par une coalition internationale menée par les Etats-Unis, ainsi que l'Iran, sont parvenues à reprendre aux jihadistes du terrain ces derniers mois mais une majorité de l'ouest du pays demeure sous le contrôle de l'EI.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire