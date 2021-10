Philippe Bas, son élection au département de la Manche annulée ?

A l'issue du premier tour dans le canton de Villedieu, la validité du bulletin du sénateur et de son binôme, Monique Lemoine, avait été mise en cause. Ce fameux bulletin comportait deux couleurs alors que le code électoral n'en autorise qu'une seule.

Six mois après le scrutin, et alors que Philippe bas est devenu président du conseil départemental, ce motif pourrait s'avérer suffisant pour remettre en cause la validité des résultats.

Plusieurs hypothèse sont envisageable parmi lesquels l'annulation de l'élection et l'obligation de repasser par les urnes.

La décision du tribunal ne devrait pas être connue aujourd'hui.