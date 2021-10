Alternatiba : ces Bas-Normands qui veulent changer le système pas le climat

Fin 2015, la Conférence international de Paris sur le climat scellera en partie l'avenir d'une planète où l'Homme contribue chaque jour un peu plus à son réchauffement. Plutôt que de rester les bras croisés à espérer que les politiques prennent des décisions pour inverser la courbe des émanations de CO2, une soixantaine de Calvadosiens ont décidé de se mobiliser depuis 18 mois.

"Bougeons-nous"

"Il ne faut pas voir le changement de nos modes de vie comme une contrainte, mais plutôt comme un moyen de s'épanouir, de renforcer le lien entre les gens" assure Fabienne Lisse, membre de l'antenne caennaise du collectif Alternatiba, présent dans 110 villes de France.

Et pour expliquer à tout un chacun, comment à son échelle, il peut faire un geste significatif, un village de 70 stands sera dressé samedi 19 septembre devant le Cargö, qui accueillera par ailleurs trois conférences sur le climat. L'école supérieure des arts et médias, voisine, abritera douze tables rondes. Des moments festifs sont également au programme (concerts, animations artistiques, théâtre...), en marge d'un marché paysan élaboré par des producteurs et artisans locaux.

Pratique. Village Alternatiba, sur l'esplanade du Cargö à Caen, samedi 19 septembre de 10h à 20h. 70 exposants, animations, marché de producteurs locaux, balade en vélo, table rondes et conférences.

Dès aujourd'hui : ce vendredi 18 septembre à 20h30 au Lux, projection du film « Libres ! »