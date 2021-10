La piste cyclable des quais rive droite de Rouen inaugurée

Ce mercredi après-midi, c'est à vélo que quelques élus arrivent au niveau du quai de la Bourse, sur la nouvelle piste cyclable bidirectionnelle qui relie l'avenue Gambetta au boulevard des Belges. Cette dernière, mise en service début juin, a été inaugurée ce mercredi 16 septembre.

Une piste qui devient "un élément majeur pour développer le vélo sur la ville et qui s'inscrit dans le schéma de développement des aménagements cyclables", a indiqué le maire de Rouen, Yvon Robert. Avec ses 1,7km de longueur et ses 2,50m de largueur (au minimum), cette nouvelle piste cyclable entend également répondre au problème des lignes Teor, notamment celle de la rue du général Leclerc, bien souvent envahies par les vélos.

120km supplémentaires d'ici 2020

"Une piste cyclable qui a vocation à devenir majeure et qui va nous guider dans les années qui viennent", a précisé Frédéric Sanchez, le président de la Métropole Rouen Normandie, qui finance majoritairement la piste avec un budget de 1 207 500€. La région finance quant à elle la piste à plus de 100 000€ et le Département de Seine-Maritime à hauteur de 87 500€. Le développement des modes de déplacement doux semble bien parti pour s'étendre encore un peu plus. La Métropole prévoit d'ores et déjà la création de 120km supplémentaires d'aménagements cyclables d'ici 2020. Une affaire qui roule pour les élus !