Hopital de l'Aigle : l'itinéraire de la manifestation de samedi

Dans le cadre du projet médical de territoire sur le département de l'Orne, établi par l'Agence Régionale de la Santé, l'hôpital de L'Aigle devra mettre en place des partenariats avec d'autres établissements privés et publics. Afin de maintenir une offre correspondant aux besoins des habitants du territoire, de maintenir les emplois du personnel et de garder une offre de services médicaux attractive, près de 20.000 personnes ont signé les pétitions de la ville de L'Aigle et des syndicats.

Forts de cet engouement, une manifestation est organisée le 19 septembre pour montrer, une nouvelle fois, la mobilisation des habitants de l'ensemble du territoire, qu'ils soient personnel de santé, usagers, habitants ou élus.

L'appel intersyndical

Dans un tract, le personnel et ses représentants CGT et CFDT appellent : la population du bassin aiglon et ses alentours, les plus démuni-es, les précaires, les privé-es d'emploi, les lycéens, les apprentis, les étudiants, les ouvriers, les employés, les fonctionnaires d’État et territoriaux, les intermittents du spectacles, les intérimaires, les retraités-es, les artisans, les chefs d'entreprise, les auto-entrepreneurs, les commerçants, les agriculteurs, les pompiers, le monde associatif, les femmes de gendarme, les travailleurs sociaux, les mères et futures mères, les nounous, ceux qui sont né-es à L'Aigle, les syndicats, les sénateurs, les député-es, les maires, leurs adjoints, les conseillers municipaux, à ce rassemblement, samedi 19 septembre, à 15h place de l’Europe.

Les parkings du Grû et des Tanneurs seront à la disposition des habitants souhaitant se joindre au rassemblement, et les commerçants sont invités à baisser le rideau de 15h30 à 16h30.

Le trajet

Itinéraire de la manifestation : Place de l'Europe, Rue du Général de Gaulle, Rue du Paradis, Avenue Kennedy, Boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, Rue de Bec'Ham, Rue des Emangeards, Boulevard Vaugeois, Boulevard du Maréchal Leclerc, Avenue Ile de France, Rue de la Madeleine, Rue Saint-Jean, Rue Romain Darchy, Place de la Mairie.